Más de trescientos equipos participarán del Torneo Federal ”C” 2017

P U B L I C



Deportivo Otamendi FC y Defensores de La Esperanza son los dos equipos campanenses que compartirán zona con los zarateños Sarmiento y Belgrano Hasta el momento de acuerdo a los trascendidos en la edición 2017 el número de elencos participantes superará los trescientos equipos en busca de los 16 ascensos al Federal B 2017. La idea es profundizar la regionalización del certamen cuyo objetivo es agrupar los equipos de acuerdo a la proximidad geográfica y una rebaja en aranceles dispuesta por el Consejo Federal que de alguna manera intenta morigerar la pesada carga económica que representaba los torneos organizados con la entidad. El Federal C 2017 comenzará el 29 de enero y culminará a fines de abril. Los equipos que asciendan disputarán el Federal B desde el 28 de mayo. El país fue dividido en ocho regiones de las cuales ascenderán dos por cada una. Se esperaba que para ayer, en el Consejo Federal, se anuncie oficialmente la conformación de las zonas del Torneo Federal "C" 2017 y el programa de partidos. Sin embargo ya hay un borrador que trascendió y que, tal como anticipamos en la edición de ayer jueves, estaría reuniendo a los equipos de la Liga de Fútbol de Zárate (Sarmiento y Belgrano) con los dos representantes de Campana (Otamendi FC y Defensores de La Esperanza). En principio y con respecto al fixture del certamen (aunque aún no es oficial) en la primera fecha estarían jugando los dos equipos zarateños entre ellos (Sarmiento con Belgrano) y obviamente también lo harían los elencos campanenses entre sí. Esto es así de acuerdo al orden de los equipos. No se sabe, tampoco, si Belgrano o Sarmiento estarían jugando de local en la primera fecha. En éste sentido los dirigentes de Sarmiento siguen haciendo tratativas para confirmar la cancha donde será local en el Torneo Federal "C". Def. La Esperanza, un equipo con experiencia El conjunto de Defensores de barrio La Esperanza de Campana no detiene su marcha en lo que se refiere a su preparación con la mira puesta en su participación en la próxima edición del Torneo Federal "C" de Fútbol 2017 que se iniciará en el próximo mes de enero. El conjunto "verdinegro" de Campana, que etará jugando por primera vez este certamen que es el más popular y fede-ral de todo el país (antes denominado Torneo del Interior), cuenta con la incorporación de jugadores de conocida trayectoria en clubes de la zona y es dirigido técnicamente por la dupla compuesta por Miguel Ríos y Cristian Tejera. Según fue indicado a nues-tro medio por los propios entrenadores, el equipo está compuesto por un grupo de jugadores que viene representando a la institución en los torneos de la Liga Campanense de Fútbol a los que se le han sumado varios futbolistas de trayectoria en clubes de la zona como Villa Dálmine, Puerto Nuevo y Defensores Unidos de Zárate, tales los casos de Federico Gásperi, Federico Díaz y Emmanuel Coesta (tres ex Villa Dálmine), además de otros ju-gadores que forman parte del plantel como Matías Moreyra, Agustín Godoy, Marcelo Dorregaray, Jonathan Alejandro, Pablo Godoy, Ramiro Litardo, Javier González, Gustavo Bergara, Daniel Canale, Leonardo Cepeda, Sergio Robles, Daniel Doello, Braian Pérez, Javier Tejera, Juan Ledesma, Franco Bonfanti, Maximiliano Moyano, Germán Cardozo, Omar Andrsuzyn, Martín Álvarez, Luis Vallejos, Gonzalo Hernández, Paulo Espíndola, Nahuel Bardallo, Alan Martínez, Nicolás Giménez, Uriel Brandan y Alexis Curto. El plantel ha realizado durante el mes de noviembre un buen trabajo de base en cuanto a la preparación física y también ya ha jugado en el mes de diciembre una serie de encuentros amistosos para intensificar la parte táctica y futbolística. Si es que no hay modificaciones, el Torneo Federal "C" comenzaría el 29 de enero de 2017 y finalizará a fines de abril, contando con más de 300 equipos participantes. Además de Defensores de La Esperanza, el otro conjunto de la Liga Campanense que participará será el Otamendi FC y los equipos serán divididos en ocho regiones, donde cada una de las mismas otorgará dos ascensos al Torneo Federal "B", por lo que habrá un total de 16 ascensos en esta edición del Torneo Federal "C" 2017. LAS OCHO REGIONES - SUR: Comprende a la Fe deración Patagónica : Rio Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. - PAMPEANA SUR: Conformada por la provincia de La Pampa y parte de Buenos Aires, Sur, Centro y Este. - BUENOS AIRES NORTE: Integrada por las Ligas del Norte de la Provincia de Buenos Aires. - LITORAL SUR: Comprende Santa Fe y Entre Ríos. - LITORAL NORTE: Integrada por Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. - NORTE: Suma a las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán. - CENTRO: Integran esta región, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba. - CUYO: Comprende a San Juan, Mendoza y San Luis.



Más de trescientos equipos participarán del Torneo Federal ”C” 2017

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: