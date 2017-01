La droga había sido descargada de un buque con bandera paraguaya en viaje a Montevideo. En total, nueve personas fueron detenidas. Hubo más de seis allanamientos en simultáneo, uno de ellos en pleno centro de Campana Escondida en un pontón, Prefectura Naval Argentina secuestró en Zárate casi ocho toneladas de marihuana procedente de la Republica del Paraguay, en un megaoperativo que incluyó varios allanamientos en simultáneo, uno de ellos en pleno centro de nuestra ciudad. Como resultado, nueve personas fueron detenidas y se incautaron autos, autopartes, lanchas, motos de agua, computadoras y hasta un buque de contenedores que tenía destino uruguayo, en un golpe al narcotráfico considerado como "histórico" por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. "Fue el procedimiento más importante del año", remarcó ayer la titular de la cartera, Patricia Bullrich, al supervisar el resultado del megaoperativo en la terminal portuaria TZ de la ciudad de Zárate. Allí permanecerá anclado el barco de bandera paraguaya "Independiente" tras ser requisado inicialmente en el puerto de La Plata. De acuerdo a Prefectura, el modus operandi de la organización consistía en el transporte encubierto de grandes paquetes de marihuana en envoltorios preparados para el agua, los cuales eran descargados por embarcaciones de menor porte a la altura de Zárate-Campana. Según trascendió, la investigación llevó meses e incluyó vigilancia encubierta de las zonas navegables y costeras, respaldadas por escuchas telefónicas. Participó Prefectura delegaciones Zona Delta, Río de la Plata, Bajo Uruguay, La Plata, Tigre y Zárate, a través de sus departamentos de Narcotráfico, Delitos Económicos, Sanidad, Delegación Investigación Penal Administrativa, Instituto de Formación, grupo Albatros y Guardacostas. El viernes la fuerza de seguridad entró en acción. Los 7.984 kilos de marihuana, divididos en 393 paquetes, habían sido descargados del "Independiente" en el kilómetro 171 del Río Paraná Guazú y trasladados al camping "Los Pinos", donde se almacenaron en una embarcación denominada "La Bicharraca". El buque pretendía seguir "limpio" su viaje hacia Montevideo. "El jefe de la organización -argentino-, y otras siete personas parte de la infraestructura" quedaron detenidos, precisó Bullrich. Ahora el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Primer Instancia de Campana, debe decidir el destino de la tripulación del barco paraguayo compuesta por 12 marineros. "Toda esta droga nadie puede decir que no la vio, que no sabía que era. Evidentemente esta tripulación puede ser parte también de la organización", consideró la funcionaria. Al mismo tiempo se efectuaron otros allanamientos en tierra, como en el barrio 6 de agosto de Zárate o en el edificio arriba del banco Credicoop en Campana. En este último lugar, una mujer fue arrestada mientras salía de su departamento -ubicado en el séptimo piso- con 50 mil pesos en efectivo. Se trataría de la pareja de uno de los detenidos. La ministra reveló además que al día siguiente se recuperaron 2.196 kilos más de marihuana "flotando sobre el río y sobre el territorio". En un principio, la Justicia de San Isidro -que intervino en el hallazgo- creyó que los envoltorios podrían haber sido arrojados desde el aire, pero según Bullrich se trataría de mercadería descartada por el Independiente, al compartir misma numeración y embalaje que la encontrada en el camping. A raíz de este descubrimiento posterior, la ministra consideró que son más de 10 mil kilos los secuestrados en el megaoperativo encabezado por Nación, con un valor de $50 millones de dólares en el mercado. "Una cantidad de plata enorme, y una cantidad de droga que no llega a los chicos y al conflicto, porque cuando se va a vender hay muertes", remarcó. Bullrich dijo que los allanamientos "refuerzan" la necesidad de buscar un instrumento legal para que las fuerzas federales "tengan más control sobre el tráfico de la hidrovía" del Paraná, que dispone de libre circulación. "En el mes de diciembre viajó una comisión del Ministerio de Seguridad y Prefectura a Brasilia para comenzar a discutir el tema de que la hidrovía es un agua internacional pero que necesita un control por el tráfico de estupefacientes que hay", señaló la ministra.





Patricia Bullrich estuvo personalmente supervisando el resultado del megaoperativo en la terminal portuaria TZ de la ciudad de Zárate.





Las 8 toneladas de marihuana fueron bajadas en la terminal TZ de Zárate, bajo estrictas medidas de seguridad







