Axel Cantlon, respondió las declaraciones de Rainieri y Amoroso

"Creo que en definitiva, mintieron -o dijeron los que le mandaron a decir- porque era muy evidente la persecución política hacia mi persona, y entonces tenían que justificarlo de alguna manera" Consideró que desde el oficialismo buscan relativizar la "persecución política" en su contra. "Esta gente es nueva en el Gobierno y lamentablemente no se informan bien antes de hablar", aseguró El líder de la UV Calixto Dellepiane, Axel Cantlon, salió a responder al concejal de Cambiemos, Mariano Raineri, y al abellista Julio Amoroso por las declaraciones de las últimas horas sobre su apartamiento del cargo de coordinador jurídico en Anses. "Esta gente es nueva en el Gobierno y lamentablemente no se informan bien antes de hablar", aseguró Cantlon. "En realidad, hacen declaraciones tratándome como si fuera un empleado administrativo más, cuando la verdad es que mi actividad dentro del Anses es profesional y técnica, la cual sólo puede desempeñar un abogado con título habilitante y matrícula federal para ejercer la representación legal de Anses en el fuero Federal (Escobar, Campana, Zárate, Pilar, Exaltación de la Cruz, Ramallo y Baradero), tarea que desarrollo hace más de 7 años ante todos los organismos judiciales de la zona", explicó el exconcejal radical. Y agregó que "dicha función requiere representar legalmente al Anses ante todos los tribunales ordinarios del Departamento Judicial de Zárate-Campana, en los que se requiere una presentación formal del representante legal de Anses". "Como son nuevos en la administración pública, creen que todo empezó en 2015; pero desconocen que este sector de jurídicos en Anses que hoy funciona sin inconvenientes fue creado a partir del 2007 con mi llegada a Campana porque antes no existía; y que todos los empleados que hoy integran el sector Legales de Anses también fueron capacitados por mí en forma personal durante éstos años", aseveró Cantlon. "Vinieron por mí, quieren mi lugar, porque no pertenezco a su espacio político y quieren intimidarme; pero no me quiero victimizar; sólo quiero advertir a la comunidad que estos dirigentes se muestran con piel de cordero pero tienen éstas actitudes reaccionarias y antidemocráticas", expresó. Cantlon aseveró que representa a la Anses en más de 2.600 causas, "siendo el único abogado presentado personalmente defendiendo los intereses de Anses", además de contar con otros procesos representando a la Secretaria de Seguridad Social como al Poder Ejecutivo Nacional "por decretos relacionados con Anses". "Sería bueno que les pregunten si alguna vez alguno de ellos tuvo bajo su cargo tal cantidad de causas, para saber si realmente pueden dimensionar de que tareas estamos hablando", ironizó. "En ese sentido, siempre cumplí adecuadamente con mi función profesional y técnica, y nunca tuve objeciones por parte de las autoridades del organismo; por eso, creo que la realidad es que me quieren apartar como castigo; como una sanción por mi actividad política extra laboral. Igual, vale la aclaración, no es para victimizarse; es sólo para que Campana sepa los bueyes con los que estamos arando", insistió. "Para justificar mi desafectación del cargo que ocupo desde el 2007, deberían haber demostrado que no era apto para continuar ejerciendo dicha función; y nada se dijo de eso. Sin embargo, tanto Raineri como Amoroso hablan de horarios laborales, cuando en realidad todavía nadie habló conmigo sobre las nuevas funciones, o nuevas actividades que tendré que realizar dentro de Anses; lo cual hasta la fecha es incierto; es decir, no sé si continuó en el organismo, si me modifican las condiciones laborales, o si me desvinculan", añadió. Cantlon sostuvo entonces que "en definitiva mintieron -o dijeron los que le mandaron a decir- porque era muy evidente la persecución política hacia mi persona, y entonces tenían que justificarlo de alguna manera". "En mi opinión, tanto Raineri como Amoroso tratan de desviar la atención con argumentos insostenibles; porque -como dije- mi tarea es una actividad profesional y técnica; la cual hasta la fecha nunca fue cuestionada; y no tengo todavía ningún justificativo por el cual me aparten de mi posición", remarcó el exedil. "Además, ambos hablaron de ´privilegios´ respecto de mi situación laboral; pero ninguno mencionó a la Resolución Anses N° 058/2000 que, en su artículo 3° así lo establece expresamente que los profesionales que representen legalmente al Anses ante los tribunales judiciales en razón de las tareas asignadas; deberán registrar su asistencia con un solo registro (egreso o ingreso)", afirmó. Ese "privilegio" dijo "es una decisión del Director Ejecutivo que otorgó en ese momento a todos los representantes legales de ANSES que figuren como apoderados del organismo", asegurando que en el recibo de sueldo los abogados apoderados cobran un concepto denominado movilidad "porque Anses con eso reconoce el gasto que los empleados realizamos cuando recorremos todos los tribunales comprendidos". "En conclusión, no tengo dudas que quieren correrme de mi puesto sólo porque digo lo que pienso y tratan de amedrentarme con estas actitudes intimidatorias; pero la verdad es que no me voy a victimizar; todo lo contrario, voy a continuar el camino que empezamos este año de representar a los vecinos de Campana por sobre cualquier interés personal o familiar del gobierno de turno", finalizó.

