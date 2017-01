Los vecinos recibieron el 2017 con la quema de muñecos de todo tipo

Desde Bob Espoja hasta Darth Vader, miles de vecinos disfrutaron de los tradicionales festejos en los primeros minutos del año nuevo. El mal tiempo con el que nos recibió el 2017 no pudo aguar las tradicionales quemas de muñecos que congregaron a miles de vecinos en distintos puntos de la ciudad. Pasada la medianoche, replicas de personajes de toda proveniencia -de la ficción y de la vida real- comenzaron a arder para celebrar la llegada del nuevo año. En Gavazzi y San Martín, barrio Villanueva, los vecinos quemaron al divertido Bob Esponja; a Pikle y Maní en Capilla del Señor al 1100; y a Cara de Papá de la saga animada "Toy Story" en Bertolini y Colón, donde además los organizadores recolectaron alimentos no perecederos para donar a un comedor de la zona. Uno de los personajes del año, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, tuvo su muñeco en Mozo al 2600, barrio Albizola; en la Plaza España quemaron un personaje azul; y a Rayo McQueen de "Cars" en Las Acacias. La política nacional también se inmiscuyó en las celebraciones. En Rawson y Dellepaine, globos amarillos con varias de la consignas macristas fueron incinerados, según trascendió, por iniciativa de un grupo de vecinos identificados con el kirchnerismo. Por último, Darth Vader de "La Guerra de las Galaxias" se prendió fuego en Santa María de Oro y Ameghino al compás de la "Marcha Imperial".

Bob Esponja con fuegos artificiales a la 1,30 hs. en Gavazzi y San Martín, barrio Villanueva.

Muñeco azul en Plaza España, se quemó a las 2:15 horas.





Pikle y Maní en Capilla del Señor al 1100, se quemó a las 2 hs, organizado por familia Moreyra.





Rayo McQueen - Cars, Rivadavia y Marmol. Las acacias. A las 2hs fuegos artificiales. Agradecen a los Auspiciantes.





Cara de Papa se quemó a la 1,30 hs en Bertolini y Colón. Fuegos artificiales y suelta de globos. Se recolectaban alimentos no perecederos para un comedor.





Donald Trump: Lo quemaron a las 1:15 hs. en el Barrio Albizola, Mozo 2635.





Darth Vader, Santa María de Oro y Ameghino a metros de ruta 6, 1,20hs fuegos artificiales, un arsenal, música.



Los vecinos recibieron el 2017 con la quema de muñecos de todo tipo

