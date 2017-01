El lado oscuro de las fiestas en Campana

Un intento de suicidio, seis quemados y dos heridos de bala son el saldo negativo de Navidad y Año Nuevo. También hubo varios heridos en riña callejera y accidentados en moto. Rutina. "A mí no me sorprende nada, estoy acostumbrada" dice Noelia Gutierrez, Supervisora de Enfermería de la Guardia de San José. Noelia ya acumula 25 años de oficio y asegura que este fin de año no fue "particular movido", aunque reconoce que no es frecuente escuchar balazos en las inmediaciones del nosocomio. "Fue más o menos entre las 6:30 y las 7 de la mañana del 1ero. de enero, pero no vi nada porque estaba adentro trabajando. Se escucharon 2 ó 3 detonaciones de arma de fuego. El problema es que había muchos chicos en la puerta interesados por la salud del baleado y podría haber sido una verdadera tragedia", relata experimentada enfermera. Todo comenzó a la salida de la Fiesta de Año Nuevo del Campana Boat Club, donde Alan Carrizo, de 22 años, recibió una herida de bala en una de sus piernas e inmediatamente fue llevado al hospital. Aparentemente, habrían sido los mismos agresores quienes no conformes con lo sucedido, pasaron a toda velocidad por el frente de la Guardia del Hospital y dispararon varias veces al aire para darse a la fuga. Según se supo, Carrizo se encuentra fuera de peligro y, aparentemente, en la denuncia radicada en la comisaría, consta que habría varios testigos que identificaron a uno o varios de los agresores. Riñas y accidentes Salvo por un menor de 9 años, que fue ingresado al hospital el 31 por la noche, en Año Nuevo no hubo que lamentar quemaduras graves por uso de pirotecnia. "Este dato –comenta Cecilia Bertnastky, a cargo de la dirección de Desarrollo Estratégico del hospital- es alentador y coincide con la baja actividad para esa fecha en el Hospital de Quemados de Capital Federal. Tuvieron sólo 13 ingresos, lo cual es nada para la cantidad de población que cubre. Esa institución incluso recibe los casos que les derivamos nosotros, que estamos a 70 kilómetros". Pero durante la Navidad, el Hospital San José registró 5 quemados por pirotecnia, otro herido por arma de fuego, y un intento de suicidio. De lo que sí hubo bastante fue "heridos en riña". Sumadas ambas fechas, se acumularon 13 ingresos con heridas cortantes de diverso tipo: 1 con arma blanca, y el resto atribuibles a piedrazos, botellazos y palazos. También hubo 10 accidentados en vía pública, en su gran mayoría vinculado a caídas y choques con motos, de los cuales uno de ellos quedó internado en Año Nuevo.

Cecilia Bernastky y Noelia Guitierrez, curadas de espanto: "Fue un fin de año promedio para el Servicio de Guardia del Hospital". Guardia pasiva y política activa Durante la Navidad se registró en el Hospital un ingreso por intento de suicidio, lo cual, para la carga emocional de la fecha, es esperable. Pero sí llamó la atención de las autoridades, la cantidad de intentos a lo largo del 2016 registrados en el Hospital, y más aún los casos concretados: "A mitad de año –relata Cecilia Bernastky – se habían acumulado 18 suicidios, que era el total del año anterior. Eso motivó varias acciones desde el Municipio y se pudo revertir la tendencia dramáticamente. En el caso del Hospital, incorporamos una guardia pasiva de Salud Mental para asistir a los casos de intento". Bernastky también explicó a La Auténtica Defensa que las últimas estadísticas nacionales son del 2011, pero aún así, se sospecha que Campana estaría por encima de la media. Por esta razón, se seguirá trabajando fuertemente sobre el tema durante el año que comienza. La franja de riesgo en Campana serían los adolescentes y los adultos mayores.

El lado oscuro de las fiestas en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: