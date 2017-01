La modificación de la reforma Fiscal e Impositiva que el pasado 23 de diciembre en el HCD pasó nuevamente a comisión (luego de haber llegado a un acuerdo el bloque Cambiemos con el Frente para la Victoria, y de esa manera lograr el quorum necesario para aprobar el presupuesto 2017) está siendo duramente criticada desde varios temas; entre ellos la alicuota a los combustibles, el aumento a la tasa de Habilitaciones y el incremento en la tasa de Seguridad e Higiene. No obstante esto se habría sumado una fuerte crítica desde el sector de los productores isleños, a quienes se les intenta aplicar una tasa mensual sobre las plantaciones de acuerdo a la cantidad de hectáreas de producción. Cabe recordar que durante los últimos días del año pasado y con la activa participación del Municipio de Campana a traves del Subdirector de Islas, Juan Carlos Pandiani, se pudo aprobar la "Ley de ordenamiento territorial y bosques nativos"; una ley a la que el mismísimo vicegobernador se había comprometido en el 81º Aniversario del Día del Isleño. Daniel Salvador en la oportunidad dijo que la "Ley sería aprobada antes de fin de año", cosa que cumplió en tiempo y forma. La aprobación de esta Ley permitirá que los productores isleños del Delta puedan percibir los beneficios del Incentivo Forestal de parte del gobierno nacional. Entonces, lo que no estaría del todo claro es por qué tanto empeño en llegar a buen puerto con la ley de bosques nativos, para luego imponer un impuesto a la producción forestal que no existe en ningún otro municipio bonaerense. Según los forestales el rinde de por hectárea por mes es de $ 400 (tomando como promedio la tonelada producida al cabo de 12 años). El Municipio intentaría aplicar una tasa directa de $ 80 mensual por hectárea plantada, lo que rondaría el 20% de la producción; todo esto sin tener en cuenta que el retorno de la inversión en forestación se logra recién después de más de diez años. Sin embargo sería casi un hecho que el mismísimo Intendente habría tomado la decisión política de retroceder en la aplicación de las modificaciones del artículo 7 inciso m; al ser asesorado por su entorno.

Recalculando...:

Darían marcha atrás en la intención de gravar impositivamente la producción forestal del Delta

