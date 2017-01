Desde el Frente Renovador Campana se manifestaron ”preocupados” por el empleo

Los concejales Juan Ghione y Marco Colella aseguran que la situación "se está agravando". Critican en ese contexto las subas impositivas que planea aprobar el Gobierno de Abella. El Frente Renovador local aseguró que le "preocupa" la situación laboral en la ciudad y lamentó que las políticas oficiales no logren paliar el desempleo. "Ya veníamos advirtiendo que existe en nuestra ciudad una gran crisis en relación al empleo. Y la realidad es que, como vimos en las últimas noticias con respecto a empresas como Quipro y Carboclor, la situación se va agravando", manifestó el concejal Juan Ghione. "Durante todo el año estuvimos acompañando el reclamo de los trabajadores en cada conflicto que se presentó, y así los seguiremos haciendo. Es por eso que nos oponemos a la sanción de las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva, ya que aumentando la tasa de Seguridad e Higiene se perjudica a pequeñas y medianas empresas que necesitan el apoyo del Estado para no tener que cerrar sus puertas", añadió el massista. Ghione añadió que igual efecto la suba de impuestos puede tener en los "comercios locales, quienes sufren el impacto de los aumentos y del ajuste, teniendo que hacer grandes esfuerzos para mantener sus puertas abiertas". "En el mismo sentido, el aumento de tasas de habilitación no favorece la apertura de nuevos comercios e industrias, los que sería fundamental para generar nuevos puestos de trabajo ante los altos niveles de desocupación y trabajo en negro que existen actualmente", señaló. Por su parte, el concejal Marco Colella recordó que "es la segunda vez en 6 meses que se aumentarían las tasas", lo que "genera un gran impacto en el bolsillo de los vecinos y de los comerciantes y empresarios locales". "Creemos que deben existir políticas que cuiden el empleo y los emprendimientos locales, sin embargo, el gobierno de Abella demuestra una y otra vez que no está al lado de los campanenses sino de intereses de afuera", aseveró el edil. Desde el Frente Renovador también se criticaron las designaciones en Hacienda y Fianzas que realizó el presidente Macri tras la salida de Alfonso Prat-Gay porque "demuestran que el año que viene continuarán y se acentuarán las políticas de ajuste".



