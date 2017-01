En el salón de usos múltiple del Centro de Formación Profesional Nº 405 de la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Campana-Zárate se realizó, el pasado miércoles 28, la entrega de certificados a los casi 300 alumnos que participaron en los distintos cursos dictados por la institución educativa, en el ciclo lectivo 2016. Alumnos y familiares estuvieron acompañados por las autoridades y profesores del centro educativo, encabezados por su directora Lic. María Rosa Puppo, por el titular de la seccional metalúrgica, Abel Furlán, el presidente de la Fundación Nuestra Sra. del Rosario de San Nicolás, Jorge Borgognone, y representantes gremiales y de empresas de la región. "Este acto institucional representa la culminación de un proceso educativo conjunto, desarrollado con responsabilidad y que brindó conocimientos, teóricos y prácticos, personales y grupales, a los alumnos que culminaron el ciclo", sostuvo María Rosa Puppo y agregó: "El certificado que recibirán los acredita para perfeccionar el oficio o labor que vienen desarrollando o para aspirar al ingreso de un empleo digno. A este destino llegamos a través de la conjugación de tres factores: la educación, la capacitación y la formación para el trabajo". La Sra. Directora culminó su alocución parafra-seando a Eduardo Galeano: "Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Baba. Pero quizás desencadenen la alegría del hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable". Abel Furlán fue el encargado del cierre del evento. A su turno agradeció la labor que viene desarrollando el Centro a través de sus autoridades y plantel docente. "Este es un momento de enorme y legítimo orgullo. La organización gremial -sostuvo el dirigente metalúrgico- no se puede limitar a discutir salarios y condiciones laborales. Debe tener una mirada más amplia y con ella ocuparse en forma integral de la calidad de vida del trabajador. El hábitat, la atención de la salud, la recreación y en especial, la capacitación y la formación profesional, deben formar parte permanente de sus preocupaciones". "Es por ello que en consideración a las demandas crecientes de un mundo globalizado, que plantea constantemente nuevos desafíos, el trabajador debe prepararse y la organización gremial corresponder a esa demanda y disponer de todas las herramientas necesarias para cubrir esa necesidad formativa", continuó Furlán. "Hago votos y apelo a ustedes, a sus familias y a la ciudadanía toda para que nuestro país, pueda retomar el camino del desarrollo nacional, con inclusión y justicia social, que nos aliente a ir por más derechos y, consecuentemente, mayor felicidad para el pueblo", concluyó Furlán.

Acto de cierre del Ciclo Lectivo 2016 en el Centro de Formación Profesiónal de la UOM

