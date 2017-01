P U B L I C



El Jefe de Laboratorio de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, el ingeniero Miguel Sarasti elaboró el informe que indica que el agua de Capilla del Señor CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE. "El agua suministrada a la Red de Agua se realiza desde 4 pozos ubicados en diferentes lugares de la Ciudad, la misma es controlada con la frecuencia establecida oportunamente para realizar las determinaciones microbiológicas y físico-químicas, según establece la legislación" informó el ingeniero Sarasti en su informe. El profesional aclara que los diferentes parámetros varían según el lugar del cual se tomen las muestras, la profundidad de las perforaciones de la cual se extrae el agua, densidad de perforaciones (Cantidad de pozos por unidad de superficie), el periodo del año (se modifica la disponibilidad de agua según el volumen de lluvia caído, etc. LOS RESULTADOS de análisis obtenidos INDICAN QUE SE CUMPLE CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE, con valores de arsénico que oscilan según las condiciones mencionadas en el párrafo anterior, entre 0.01 y 0.035 miligramos por litro de agua. En seguida, el informe aclara que respecto a la información que se encuentra en circulación referente a valores de arsénico superiores a los establecidos por la legislación vigente, la misma no indica los puntos tomados, los valores exactos obtenidos, las técnicas utilizadas, e indica que se obtuvieron valores muy superiores en la red de agua que en las determinaciones realizadas directamente el agua de pozo, lo cual no es posible ya que se trata de la misma agua y esta no puede incrementar su valor de arsénico solo por fluir a través de las cañerías de la red. Finalmente, Sarasti destaca que los diferentes Organismos Internacionales de Control sugieren difundir toda información técnica con explicaciones detalladas, respaldadas con sólida argumentación, explicitadas por profesionales de las áreas pertinentes, a los fines de evitar que ante temas que por ser de naturaleza técnica son desconocidos para la mayoría de los que reciben la información, y ser de alta sensibilidad para la población, se generen alarmas injustificadas.



Exaltación de la Cruz:

El municipio insiste con la buena calidad del agua

