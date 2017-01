La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/ene/2017 Marchesi: ”Si a Argüello le va bien sería una satisfacción muy grande”







El exDT de la Primera de Villa Dálmine se refirió a su salida del banco violeta y su regreso a la coordinación de las Divisiones Inferiores. Reveló que tuvo ofertas de dos clubes de la categoría pero confirmó que por el momento continuará trabajando en Campana. El exdirector de Villa Dálmine Walter Marchesi se refirió a su salida del banco violeta y a su regreso como coordinador de las Divisiones Juveniles del club. En diálogo con el periodista Ricardo Stecconi de FM City, el entrenador señaló que terminó el año "con el celular desconectado" y "pensando mucho", aunque remarcó que continúa "muy cómodo" en la institución, manifestando su apoyo al nuevo técnico. Marchesi comenzó efectuando un balance de su paso por el banco de Dálmine. Aseguró que está "con la conciencia tranquila", habiendo obtenido "muchísimos más partidos ganados que perdidos", algo que "no es poco en una institución a la que le cuesta todo el doble". En ese sentido, destacó también la consolidación de los juveniles Recalde, Cisneros y Mazzochi en el plantel de Primera, así como los diez chicos que hizo debutar en el primer equipo a lo largo de sus nueve meses como técnico del Violeta. "Haber hecho 58 puntos no es poca cosa", aseguró Marchesi. "Si yo miro todo eso, el balance es altamente positivo. Se lo discuto a cualquiera que se siente a hablar conmigo", afirmó. "Pero el tiene estas cosas que te lleva para un lado y para el otro, y te hace pensar y replantear si uno se equivoca o no. Miro para atrás hacia los errores y ojalá sirvan de experiencia para no volver a cometerlos. Sé que mi error principal y mayor es ser frontal, ser honesto y decir las cosas como las siento", añadió. El entrenador señaló que su alejamiento de Primera respondió a una "decisión dirigencial". Y, de cara a su futuro, solicitó "apoyo para dirigir las inferiores" y "seguir creciendo con los chicos". "Para -continuó- poder seguir transmitiéndoles todo lo que me tocó vivir nuevamente en estos nueve meses en Primera, para que cuando suban lo hagan potenciados no solo desde lo futbolístico sino también desde el aspecto humano". Por otra parte, al tiempo que subrayó que sus "ganas de trabajar siguen intactas como en el primer día", reconoció que camina por "una nebulosa" respecto a la situación de su cuerpo técnico. "Porque queda todo mi cuerpo técnico y parecería que el malo fui yo. Yo vuelvo a lo mío, no tengo problema, pero parecería que sacan a Walter Marchesi nomás. Creo que yo trabajé nueve meses, me deslomé por el club, estuve de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Voy muy feliz a trabajar con los chicos pero no me quiero ir como el villano que se va porque no se dieron cuatro resultados, en partidos en donde el equipo no fue menos que nadie", comentó el exDT de Primera. "No fuimos menos en Santiago del Estero, ni en Mendoza, ni con Almagro. Pero entiendo que los números gobiernan al futbol. El balance me sigue dando altamente positivo por eso puedo seguir trabajando con los chicos", expresó. Consultado sobre su relación con los jugadores de Primera, en especial con los de mayor trayectoria, exaltó la figura de Falcón ("con Horacio voy a la guerra con chuchillo de plástico") y reveló que charló "personalmente" con otro tres referentes del plantel y que ninguno le manifestó tener inconvenientes con su conducción. No obstante, indicó: "(Cuando) pasé por abajo del puente con un bolsito a dar una mano era Walter, y cuando renové contrato con el club pase a ser el técnico para tres o cuatro jugadores grandes". Marchesi admitió que tuvo contacto con dos equipos de la categoría interesados en servicios. Uno de ellos fue de Juventud Universitario de Gualeguaychú. "Hubo posibilidades. Si hoy me suena el teléfono de mi casa proponiéndome cosas se lo debo sin dudas a Villa Dálmine", dijo. "Estoy convencido que los procesos, cuando son largos, llegan a buen puerto; cuando la persona que los ejecuta es trabajadora, noble. Pero dentro de todos los procesos, siempre hay altibajos. Nosotros tuvimos un pico altísimo que creo que confundió, mareó, y no me refiero adentro del plantel, que siempre tuvimos los pies en la tierra", explicó Marchesi. "Gustó muchísimo a la ciudad ver a Villa Dálmine durante dos meses puntero del Nacional B, ver a Villa Dálmine ganarle a Argentinos Juniors, ganar en la cancha de Ferro. (Pero) si a la persona que lo ejecuta no se le da confianza, es imposible sostenerlo", agregó. Respecto a la polémica desatada por la continuidad en el banquillo violeta de quien hasta hace pocos días era su ayudante de campo, Marchesi afirmó que quiere "proteger" a Facundo Argüello. "Es un hijo futbolístico mío. Los fiché en Chicago a los 14 y los hice debutar en Primera a los 18. Lo inicié como técnico acá en Villa Dálmine. Si a él le va bien sería una satisfacción muy grande. Sabe que va a contar conmigo cuando necesite un consejo, una palabra o un chico que tenga que subir. Lo que pido es que ya que no fue con Walter, que se confíe en el proyecto de Facundo, porque somos gente honesta y de trabajo", expresó. Y auguró un futuro sonriente para el Violeta: "Si se completan los dos refuerzos, este plantel va a estar entre los 8 primeros. Confío mucho en lo que va a ser la segunda rueda, donde hay muchísimos menos viajes y kilómetros, donde los grandes, los de convocatoria, vienen a Campana. Creo que Dálmine terminará con 60-64 puntos, no bajando del tercer puesto de promedio. Si se analiza todo el contexto, terminar en esa posición sería un mérito enorme del plantel".



