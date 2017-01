La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 04/ene/2017 El Camino de Santiago Francés: la Ruta de las Estrellas







El Camino Francés o la ruta de las estrellas, es el Camino de Santiago más utilizado por los peregrinos. Partiendo de la ciudad francesa de Saint Jean Pied de Port ubicada al norte del otro lado de los Pirineos, es un viaje de casi 800 kilómetros hacia el oeste, con la Vía Láctea que acompaña desde el cielo y siempre con la puesta del sol a nuestras espaldas. Si bien cada uno puede hacer su propio ritmo y establecer sus paradas, hemos decidido dividirlo arbitrariamente en 37 etapas para poder describir cada una de éstas hasta la llegada a la meta de todo peregrino que es la Catedral de Santiago de Compostela. Un recorrido cosmopolita, donde impera la hospitalidad y un sentimiento diverso; ya que están quienes lo recorren por fe, otros por desafíos personales, muchos por turismo y un puñado por el solo hecho de acompañar a un amigo. Sin embargo, hay un antes y un después luego de haber hecho "el camino" y eso es verificable consultando a cualquier persona que lo haya realizado. Desde esta columna trataremos de descbirir los paisajes y rincones tan diversos que ofrece el Camino (en este caso el Frances); pero seguramente cualquier descripción será incompleta pues cada etapa del recorrido está cargado de un misterio que el propio peregrino debe descubrir a través de las calzadas, puentes, ermitas, iglesias, catedrales, monasterios... Podremos palpar también la cultura, las costumbres y la exquisita gastronomía de cada región por donde se atraviesa; un legado que solo puede recibirse habiendo hecho el recorrido a pie o en bicicleta; sin apuro pero sin pausa. "Las puertas del Camino se abren a todos, enfermos y sanos. No sólo a Católicos, sino aun a paganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos; y más brevemente a buenos y profanos" Una de las tantas cosas que nos deparará "el camino" es darnos cuenta cuanto "equipaje llevamos por la vida", cuando en realidad apenas 6 o 7 kg. alcanzan para ser feliz. LAS ETAPAS Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles (24,8 Km.); Roncesvalles - Larrasoaña (27,1 Km.); Larrasoaña - Pamplona/Iruña (15,2 Km.); Pamplona/Iruña - Puente La Reina (24 Km.); Puente La Reina - Estella (21,9 Km.); Estella - Los Arcos (21,5 Km.); Los Arcos - Logroño (27,8 Km.); Logroño - Nájera (29,2 Km.); Nájera - Santo Domingo de la Calzada (20,9 Km); Santo Domingo de la Calzada - Belorado (22,4 Km.); Belorado - San Juan de Ortega (23,8 Km.); San Juan de Ortega - Burgos (26,2 Km.); Burgos - Hornillos del Camino (20,5 Km.); Hornillos del Camino - Castrojeriz (20 Km.); Castrojeriz - Frómista (25,1 Km.); Frómista - Carrión de los Condes (18,9 Km.); Carrión de los Condes - Lédigos (23,4 Km.); Lédigos - Sahagún (16 Km.); Sahagún - El Burgo Ranero (17,7 Km.); El Burgo Ranero - Mansilla de las Mulas (19 Km.); Mansilla de las Mulas - León (18,5 Km.); León - Villadangos del Páramo (20,8 Km.); Villadangos del Páramo - Astorga (28,5 Km.); Astorga - Rabanal del Camino (20,2 Km.); Rabanal del Camino - Molinaseca (25,1); Molinaseca - Villafranca del Bierzo (31,4 Km.); Villafranca del Bierzo - O Cebreiro (28,6 Km.); O Cebreiro - Triacastela (21,2 Km.); Triacastela - Sarria (18,5 Km.); Sarria - Portomarín (23,1 Km.); Portomarín - Palas de Rei (25 Km.); Palas de Rei - Arzúa (29 Km.); Arzúa - Monte do Gozo (34,8 Km.); Monte do Gozo - Santiago de Compostela (4,8 Km.) Total 775,3 Km.



