La Casa de la Unión Europea busca poner un pie en Campana

GUIDO BUTTICCI PIENSA QUE DESDE CAMPANA, LA CASA DE LA UNION EUROPEA TENDRÍA MUCHA MAS POSIBILIDADES DE DESARROLLARSE COMO INSTITUCIÓN Se trata de la representación institucional liderada por el ítalo-argentino Guido Butticci, desde el 2004. Con sede en Zárate, busca nuevos rumbos para poder cristalizar proyectos culturales, canalizar subsidios a Pymes y apoyar emprendimientos de todo tipo. "Todo lo hacemos a pulmón, pero con un mínimo apoyo institucional a nivel local, no hay límites" asegura Guido Butticci quien se lamenta porque años atrás Campana y Zárate perdieron una oportunidad única de darle una solución sustentable al tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), merced a las gestiones de la institución que preside: la Casa de la Unión Europea en la Argentina. "Lo que pasa –relata- es que muchas cosas se mueven por contactos. Las oportunidades existen, pero se necesita la sensibilidad y celeridad de los gobernantes de turno". Butticci comenta que como fruto de sus gestiones, la italiana Busetta S.A. (creadora junto con la Universidad de Pavía, de un sistema de recuperación de la basura domiciliaria) se mostró interesada en generar un proyecto en nuestra región. "Tuvimos reuniones –relata- con los intendentes de Campana y Zárate. No tenían que poner un peso. La empresa invertía 25 millones de Euros, y lo único que tenían disponer las municipalidades era del terreno. La empresa ponía la planta y a los 15 años todo pasaba a manos de las municipalidades. Aparte de no gastar un peso, la planta le rendía 2 millones de dólares mensuales, a través de la generación de energía con los residuos sólidos urbanos. Sin embargo, no sé por qué, no hubo acuerdo…" Exitoso empresario ya retirado, Butticci se siente en su salsa cuando sirve de puente para fomentar oportunidades de negocio: "En Italia hay por lo menos 10 cámaras de comercio desesperadas por tomar contacto con nosotros, pero de este lado son pocos los que escuchan. Hace unos años, armamos un evento en Zárate al que vinieron 8 embajadores europeos en la Argentina. Y el Esloveno se lamentaba que no había gente de su país en la reunión. Un empresario PyME levantó la mano y dijo que su abuelo era esloveno… ¡Para qué! Se lo llevó a la embajada, le consiguió 2 ó 3 representaciones exclusivas de empresas eslovenas en la Argentina y se llenó de oro. Cada vez que me ve por la calle me abraza como si yo fuera su padre". "Tenemos –dice- el reconocimiento oficial desde Bruselas de la Unión Europea, y ellos están permeables a financiar todo tipo de proyectos educativos, culturales, o incluso canalizar subsidios a Pymes. También está en carpeta crear Multiconsulados, que atiendan las necesidades de los ciudadanos de las 27 naciones que integran la Unión Europea. Por ejemplo, nosotros podríamos canalizar los pedidos de doble ciudadanía de toda la región o toda la temática de las jubilaciones". En este sentido, remarca que lo importante es "no perder de vista las metas institucionales y no dar lugar a las ambiciones personales" y agrega: "Nosotros volvimos a reflotar el viceconsulado italiano para la región, pero bajo el paraguas de la Casa de la Unión Europea y como puntapié para el futuro Multiconsulado. Propusimos el candidato, que era uno de nuestros integrantes. Sin embargo, cuando estaba todo listo, esa persona armó el Viceconsulado por su cuenta y nos defraudó. No solo a mi, sino a la Institución". Buttici asegura que la potencialidad de la institución que preside no tiene límites, pero que "todo se hace cuesta arriba si no consigue que las administraciones locales le presten atención". En éste sentido comenta que en Campana ve "buenas intenciones" y asegura que en Sergio Roses, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana y titular de la Agencia de Desarrollo, tal vez haya encontrado el interlocutor que está buscando hace más de una década. De hecho, juntos concretaron durante 2016 un ciclo de cine europeo que tuvo lugar en nuestra ciudad y estuvo basado en filmes presentados en el Festival de Cannes . "Quiero volver a traer a 10 ó 15 embajadores europeos, pero ahora a Campana, antes que termine el primer semestre del año", concluye.

LA CASA DE LA UNION EUROPEA TIENE HOY SEDE EN ITUZAINGO 1607, ZARATE. www.casaue.org info@casaue.org



La Casa de la Unión Europea busca poner un pie en Campana

