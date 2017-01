El Gobierno buscará dar el primer paso para una nueva suba impositiva

PANDIANI ASUME COMO CONCEJAL Hoy, por las licencias de los concejales oficialistas Luis Gómez y Alejandro Deppeler, asumirán en reemplazo Nancy Bianchi y Juan Carlos Pandiani. Este último, actual subdirector de Islas del Municipal, volverá a desempeñarse como edil tras haberlo hecho en representación del ARI durante el período 2007-2011. Deberá prestar juramento antes de incorporarse a las filas de Cambiemos.

El HCD sesionará por primera vez en el año para debatir las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva. La oposición daría quórum pero votaría en contra de ambas iniciativas. Hoy el Concejo Deliberante abre el 2017 con una sesión extraordinaria para tratar las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva. A diferencia de la última sesión, cuando solo se sentó a debatir el Frente para la Victoria, la presencia de la oposición en su conjunto estaría garantizada, aunque no se prevé que los bloques disidentes acompañen las iniciativas. La mayoría que el Gobierno dispone en el Deliberativo -por la alianza de Cambiemos con Primero Campana-le permitiría aprobar ambos proyectos, siempre y cuando haya quórum. En las últimas horas, los secretarios de Economía y Hacienda, Miguel Ibarra; de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette; y el director de Rentas, Marcelo Elcuj; se reunieron con los concejales Raineri, Casaretto, Cazenave y Cazador para -según indicó el Municipio en un comunicado- "pulir detalles" de los proyectos a debatir esta tarde. La Auténtica Defensa pudo saber que parte de esa pulida se la llevó la polémica Tasa de Mantenimiento Vial y Señalamiento Urbano, que el Municipio pretende crear -de acuerdo a las fundamentaciones del texto- "dado la existencia de aproximadamente más de 1.000 calles en estado de tierra, tosca o deteriorado". El tributo se aplicará sobre los hidrocarburos líquidos y gaseosos "con una tarifa fija por litro o cm3 a todo expendedor de combustible en el Partido de Campana, que deberá funcionar como Agente de Percepción". La bancada oficialista estimó que de cada $1000 de carga habrá un recargo gravamen de aproximadamente $30, el que -a diferencia de la oposición- confía que será absorbido por las petroleras en vez de ser trasladado a los vecinos. Sin embargo, el martes en la mencionada reunión se habría propuesto que el imponible baje en los combustibles más usados. Otras "mejoras", tal como las definieron desde el oficialismo, fueron agregadas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o "Monotasa Social", cuya creación obedece a la necesidad de "poner un orden administrativo y equitativo aquellos comercios y/o prestadores de servicios o profesionales para ordenar y ser más practica la administración de la Tasa de Seguridad e Higiene, Derechos de Publicidad y Propaganda y Uso del Espacio Público". Según el texto de la ordenanza Impositiva, esto beneficiaría a 2.700 contribuyentes de pequeños emprendimientos, bajando sus costos administrativos y contables de presentaciones de declaraciones juradas mensuales, y dándoles una previsibilidad anual de cuál son los costos por las tasas y derechos municipales. Desde Cambiemos aseguraron que habrá incrementos solo para las categorías más altas de Monotributo y que, adhiriéndose a la modalidad de débito automático, habrá descuentos. A través de los medios y las redes sociales, parte de la oposición salió a cuestionar que los funcionarios se reunieran únicamente con ediles oficialistas. La discusión por las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva comenzó a principios de diciembre, cuando fueron presentadas en sincronía con el Presupuesto 2017. Inicialmente se había propuesto su tratamiento en la sesión extraordinaria del viernes 23, pero ante la amenaza de que se cayera el debate por falta de quórum, se decidió prorrogar para el miércoles 28. No obstante, y tras los incidentes que se registraron en la extraordinaria del 23 y las continuas modificaciones que sobre la marcha Hacienda le seguía introduciendo a los proyectos, la semana pasada se decidió suspender la sesión para los primeros días del nuevo año. De lograr aprobación hoy, ambos proyectos -de carácter preparatorio- deberán ser convalidados por una Asamblea de Mayores Contribuyentes a citarse con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación; por lo que la nueva reforma fiscal e impositiva se sancionaría recién en febrero.

NO CAYÓ BIEN EN LA OPOSICIÓN QUE CONCEJALES OFICIALISTAS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES SE REUNIERAN A SOLAS A "PULIR" LOS PROYECTOS QUE SE DEBATIRAN HOY

El Gobierno buscará dar el primer paso para una nueva suba impositiva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: