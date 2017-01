Carlos Gómez dijo que Raineri ”vende a la madre por un puesto de trabajo”

"Cambiemos pagará la campaña de Cazador y de los Radicales" Asi se expresó el concejal Carlos Gomez a cuento del voto positivo del concejal Carlos Cazador (Primero Campana) a la Ordenanza Fiscal e Impositiva que se tratará hoy en el Concejo Deliberante. Gómez (Unión Vecinal Calixto Dellepiane) expresó en el Programa La Agenda de Mario Valiente, por FM Futuro, su visión sobre el supuesto rol de su colega en las próximas elecciones: "Ahora (Carlos Cazador) se hizo cargo de Cambiemos, y ya está ahí. No sé por qué. Gratis, seguramente no está ahí". "Seguramente debe ser muy caro Cazador, pero bueno, se ve que deben tener como para pagarle", dijo Gómez, quien en otro tramo de la entrevista, agregó: "Seguramente, Cazador va a ser el muñeco que van a poner para tratar de dividir votos en las elecciones de octubre de este año. En vez de pensar en cómo pueden sacar las cosas adelante y ver cómo pueden gobernar y gestionar lo máximo posible las cosas de Campana, estos muchachos están pensando en las elecciones. Van a poner a Cazador solo para tratar de dividir votos. Después, la gente dirá si puede dividir o no. Si alguien lo va a votar. Yo creo que es uno de los arreglos que han hecho, y le bancarán la campaña, como se la bancarán a los Radicales". El concejal de la UV Dellepiane formuló durísimas declaraciones contra el presidente de la bancada de Cambiemos por sus declaraciones sobre el apartamiento de Cantlon de su puesto en Anses. El concejal de la UV Calixto Dellepiane Carlos Gómez se sumó a las críticas de Axel Cantlon contra Mariano Raineri, formulando encendidas declaraciones. "Este muchacho que llegó al HCD colgado de Margarita Stolbizer y el Beto Bonola; no tuvo vergüenza en saltar al PRO a solo un año de ser concejal por el GEN. Luego, trajo a su mujer a trabajar a la Municipalidad", fustigó el edil. "Este defiende el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires solo por un par de puestitos. Además, no le interesa Campana, porque vivía en la Capital hasta el 2015. Ahora vive en Campana porque está de concejal y como jefe de Anses y la mujer como directora municipal, y entre los dos se llevan más de 100.000 pesos por mes; y por eso defiende a los porteños que le dieron trabajo en Campana, porque en Buenos Aires no iba para atrás ni para adelante", añadió. En esa línea, Gómez no dudó en afirmar que "este muchacho, que vende a la madre por un puesto de trabajo, viene a tratar de justificar de cualquier manera una acción reaccionaria e intimidatoria contra Axel que debe ser repudiada por toda la comunidad". "Todos los que vivimos en Campana sabemos quién es Axel y quien es Raineri", remarcó. Por último, explicó la salida de su agrupación de la Unión Cívica Radical, desmintiendo los dichos del edil de Cambiemos: "Nosotros no nos quedamos sin espacio, nosotros decidimos crear uno nuevo porque Cambiemos no respeta la democracia, ya que ninguneó la minoría que obtuvimos legítimamente en las urnas".

"AFILADO", CARLOS GOMEZ FUE CONTUNDENTE EN SUS EXPRESIONES CONTRA LOS CONCEJALES MARIANO RAINIERI, CARLOS CAZADOR Y TODO CAMBIEMOS



Carlos Gómez dijo que Raineri ”vende a la madre por un puesto de trabajo”

