Hoy Cazador le diría que no a Cambiemos

En declaraciones a FM Futuro, el concejal vecinalista dijo identificarse a nivel nacional con Sergio Masa y que no aceptaría un ofrecimiento a formar parte de la lista de concejales de Cambiemos. Entrevistado por Mario Valiente el en programa radial "La agenda política e institucional de Campana", el concejal vecinalista de Primero Campana, Carlos Cazador aseguró que "nunca" tuvo un acuerdo político con el Intendente Abella. "Por ahí, específicamente, en algún momento dado, hubo una intención de tener un acuerdo más allá de la concejalía con el ofrecimiento de manejar la gerencia de la UDAI (Anses) Campana, cosa que deseché. Lo que tengo es un acuerdo conmigo mismo y con la gente que me acompaña en Primero Campana de darles herramientas al gobierno (de gobernabilidad) como lo hice en otras oportunidades, cuando me calificaban como un opositor demasiado acérrimo. Pero también hice lo mismo: acompañé ordenanzas fundamentales para que el gobierno pudiera gestionar", aseguró. A cuento de los afiches con su imagen que aparecieron el 31 por la madrugada en la ciudad, Cazador aseguró también que presentarse con una lista propia en las próximas elecciones legislativas "es una posibilidad cada vez más cercana, la de volver al vecinalismo puro. Lo comenté con los periodistas durante el brindis de fin de año, cuando me saqué unas fotos con la tijera gigante que llamaba al corte de boletas. Es una chance como lo fue en 2005, 2007 y 2009". Finalmente, indagado por Mario Valiente sobre la posibilidad de integrar la lista de concejales de Cambiemos, dijo: "Las puertas están cerradas porque no soy parte de Cambiemos. Ni Mauricio Macri ni María Eugenia Vidal fueron mis candidatos, aunque los respeto. En todo caso, me convence más Vidal que Macri. Aun así, a nivel nacional, me interpreta mucho más Sergio Masa que cualquier otro dirigente. De todas formas, expresar algo definitivo hoy es muy prematuro. Pero no me veo dentro de Cambiemos, siendo parte de ellos. Si me preguntan, hoy les digo que no".

Carlos Cazador en su local partidario, brindando por el fin de año. ¿Volverá la tijera? Carlos Gomez: "Cambiemos pagará la campaña de Cazador y de los Radicales" Asi se expresó el concejal a cuento del voto positivo del concejal Carlos Cazador (Primero Campana) a la Ordenanza Fiscal e Impositiva que se tratará hoy en el Concejo Deliberante. Gómez (Unión Vecinal Calixto Dellepiane) expresó en el Programa La Agenda de Mario Valiente, por FM Futuro, su visión sobre el supuesto rol de su colega en las próximas elecciones: "Ahora (Carlos Cazador) se hizo cargo de Cambiemos, y ya está ahí. No sé por qué. Gratis, seguramente no está ahí". "Seguramente debe ser muy caro Cazador, pero bueno, se ve que deben tener como para pagarle", dijo Gómez, quien en otro tramo de la entrevista, agregó: "Seguramente, Cazador va a ser el muñeco que van a poner para tratar de dividir votos en las elecciones de octubre de este año. En vez de pensar en cómo pueden sacar las cosas adelante y ver cómo pueden gobernar y gestionar lo máximo posible las cosas de Campana, estos muchachos están pensando en las elecciones. Van a poner a Cazador solo para tratar de dividir votos. Después, la gente dirá si puede dividir o no. Si alguien lo va a votar. Yo creo que es uno de los arreglos que han hecho, y le bancarán la campaña, como se la bancarán a los Radicales".

Hoy Cazador le diría que no a Cambiemos

