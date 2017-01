Fabiana Daversa

El cambio trae consigo nueva rutinas. Las vacaciones, tan promocionadas y valoradas como brecha en el año productivo, son la ocasión apropiada para darnos cuenta si somos o no quienes quisimos ser. El tiempo de sobra nos permite pensar la vida, independientemente del paisaje o la cantidad de estrellas que elijamos para veranear. Es tiempo de elaborar nuevos proyectos en silencio, disfrutar de los amigos, la familia y del ocio. Leer, escribir, dar largos paseos, conocer lugares nuevos. No obstante, no siempre el deslizarse en un tiempo distinto trae buenos resultados. La convivencia desgastada, en esos momentos, luce aún más raída, los niños sin sus horarios se vuelven ingobernables, los adolescentes se exceden en el alcohol y descompaginan la vida de los adultos. Nos vamos dando cuenta que necesitamos ocuparnos de lo que nos gusta y ponemos en foco el trabajo aburrido, la amante secreta o el socio inaguantable. Grandes crisis nacen de las vacaciones. Es vox populi que en este período aumentan las separaciones y los suicidios. Conclusión, el Paraíso, panópticos, no es para cualquiera. Hay que saber ser feliz en la adversidad, para luego disfrutar la plenitud de un tiempo premium.



El Panóptico:

Barajar y dar de nuevo

Por Fabiana Daversa

