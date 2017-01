(*) Aléthea su significado: "Representaba la Verdad en la Mitología Griega. Era hija del Tiempo y madre de la Justicia y la Virtud" La palabra Caligrafía según su etimología proviene del griego, "kallos" cuyo significado es belleza, y de "grafein" que es escribir, traduciéndose entonces, como un arte que consiste en escribir a mano con letras bellas y elegantes. La Caligrafía nació en una cueva. Claude Mediavilla pone a las Cuevas de Altamira y de Lacaux como ejemplos de los primeros registros conservados de la "Tentación hacia lo escrito". La Caligrafía es el conjunto de rasgos que dan cuenta de la personalidad a través de quién escribe independientemente de si la letra sea linda o fea. Esta técnica de conocer la personalidad a través de la letra, es utilizada muchas veces en la selección de aspirantes para puestos de trabajo. Los orígenes de este arte, se remontan a China, 4000 a 5000 años antes de la invención del papel, dónde encontramos que los caracteres de sus ideogramas o ideas gráficas constituyen una verdadera expresión artística. Actualmente la linda letra es enseñada a los estudiantes en algunas escuelas, especialmente en las escuelas técnicas. En el presente las computadoras ofrecen estilos de letras, que no demandan ninguna habilidad manual, por lo que la caligrafía va perdiendo cada vez más terreno, subsistiendo sobre todo en el ámbito social, como por ejemplo en invitaciones a eventos o en carteleras.También contribuye a su desaparición el hecho de que las nuevas generaciones no empleen el maravilloso arte de escribir en letra manuscrita, pues todo lo hacen en letra de imprenta y la Caligrafía lo que hace es tratar de rescatar la letra manuscrita. Su práctica no es sólo escribir con elegancia, sino que ayuda a desarrollar habilidades motoras finas en la infancia, que a la vez apoyan las habilidades de comunicación en la educación primaria. Con el uso de los celulares y otros dispositivos táctiles, se tienen menos oportunidades de desarrollar destrezas necesarias en el niño para algunas tareas diarias, como abotonar la ropa, o atar los cordones de las zapatillas. Al escribir a mano, se activa un área del cerebro conocida como Sistema de Activación Reticular, a través del cuál este órgano filtra la información que procesa, priorizando aquellas cosas en las que estamos concentrándonos activamente. El cerebro pondrá mayor atención en lo que escribimos que en lo que ocurre a nuestro alrededor. Finalmente, escribir estimula nuestras conexiones neuronales, ayudando a retrasar el envejecimiento, pues involucra habilidades como la memoria, la capacidad visual, motora y mental. La tecnología moderna ha cambiado dramáticamente la forma en que nos comunicamos a través de la escritura; sin embargo, el tiempo dedicado a la enseñanza y el aprendizaje de las letras en los primeros años, rendirá frutos con el paso del tiempo.

El Rincón de Aléthea:

Un estilo perdido; la linda letra

Por Angela Monsalvo

