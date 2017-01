NOTICIAS RELACIONADAS: - Hoy Cazador le diría que no a Cambiemos - Carlos Gómez dijo que Raineri ”vende a la madre por un puesto de trabajo” Asi se expresó el concejal a cuento del voto positivo del concejal Carlos Cazador (Primero Campana) a la Ordenanza Fiscal e Impositiva que se tratará hoy en el Concejo Deliberante. Gómez (Unión Vecinal Calixto Dellepiane) expresó en el Programa La Agenda de Mario Valiente, por FM Futuro, su visión sobre el supuesto rol de su colega en las próximas elecciones: "Ahora (Carlos Cazador) se hizo cargo de Cambiemos, y ya está ahí. No sé por qué. Gratis, seguramente no está ahí". "Seguramente debe ser muy caro Cazador, pero bueno, se ve que deben tener como para pagarle", dijo Gómez, quien en otro tramo de la entrevista, agregó: "Seguramente, Cazador va a ser el muñeco que van a poner para tratar de dividir votos en las elecciones de octubre de este año. En vez de pensar en cómo pueden sacar las cosas adelante y ver cómo pueden gobernar y gestionar lo máximo posible las cosas de Campana, estos muchachos están pensando en las elecciones. Van a poner a Cazador solo para tratar de dividir votos. Después, la gente dirá si puede dividir o no. Si alguien lo va a votar. Yo creo que es uno de los arreglos que han hecho, y le bancarán la campaña, como se la bancarán a los Radicales".

Carlos Gomez: ”Cambiemos pagará la campaña de Cazador y de los Radicales”

