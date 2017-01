¿Recorriste el Camino de Santiago? ¿Estás interesado en recorrerlo? ¿Conoces a alguien que ya lo haya hecho? Comunicate a: peregrinocampanense@gmail.com

Arrancar el Camino de Santiago del otro lado de los Pirineos, es sin duda un reto importante y duro. Por eso muchos peregrinos eligen Rocensvalles como punto de partida y no está mal: Si bien el camino se recorre por un sendero en principio de asfalto y luego bien señalizado; el ascenso es fuerte. Pero mucho peor es el descenso, que atraviesa un extenso bosque con bajada muy pronunciada. Eso si: La belleza es increíble. Saint Jean Pied de Port, es una bellísima localidad francesa, donde confluían las tres grandes vías Jacobeas dentro del territorio francés, la que partía de Paris, la que lo hacía de Le Puy y la que procedía de Vecelay. Esta localidad de gran tradición peregrina conserva una Ciudadela fortificada en lo alto de la colina, que fue construida en el año 1628, y un casco antiguo situado en su falda, que merece la pena visitar. Saint Jean se abandona partiendo de la Iglesia de Ntra. Señora, cruzando el puente sobre el Río Nive y siguiendo por la céntrica y comercial Rue d´Espagne, para salir del antiguo recinto amurallado por la Puerta del mismo nombre. Los 2 primeros kilómetros es un fuerte ascenso por una estrecha pista asfaltada, señalada como Chemín de Compostela o Route de Napoleón A 5.3 kilómetros de la salida se halla Huntto, una pequeña aldea y último lugar que ofrece algunos servicios. A partir de ahí la pendiente se hace más pronunciada y el paisaje empieza a abrirse con imponentes ondulaciones y paisajes alpinos. El peregrino ha elegido la también llamada Ruta Imperial, (calzada romana Burdeos-Astorga), pero debemos señalar que en épocas invernales no es aconsejable tomar este itinerario por las nieblas y las nieves, siendo la alternativa: El asfalto de la carretera que discurre por Valcarlos. Son 12 los kilómetros de fuerte ascenso hasta alcanzar el collado de Bentartea o paso de Napoleón, donde una fuente que se deja a la izquierda es la referencia que conduce, después de un pequeño descenso, hacia una zona forestal. Más tarde y tras un cruce de caminos a la derecha se llega al collado de Lepoeder. Ha entrado en territorio español y quizás en el lugar más bello de la etapa desde donde ya se puede vislumbrar el valle de Roncesvalles. RUTA ALTERNATIVA En épocas de grandes nevadas, nieblas o lluvias, lo más aconsejable es recorrer esta etapa prologo siguiendo la carretera de discurre por Valcarlos, la cual no se abandona hasta llegar al mismo Roncesvalles. Todo el recorrido es por el asfalto, salvo pequeños atajos que simplifican las conocidas y típicas curvas de todo trazado asfáltico de puerto de montaña. En compensación, el paso por la localidad de Valcarlos, servirá para evocar que en este lugar se situaron las fuerzas de vanguardia del Emperador Carlo Magno, a su regreso de las campañas bélicas por la península Ibérica.

La céntrica y comercial Rue d´Espagne es el camino para salir del antiguo recinto amurallado por la Puerta del mismo nombre rumbo a Roncesvalles.





EL LUGAR MAS ALTO EN LOS PIRINEOS. EL ESFUERZO VALIÓ LA PENA. DESDE AQUI YA PUEDE DIVISARSE EL VALLE DE RONCESVALLE



El Camino de Santiago Francés:

Etapa 1; Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles (25 Km.)

