Otamendi Futbol Club se prepara para afrontar el Torneo Federal C

Desarrolla desde mediados de diciembre una pretemporada que incluye a varios refuerzos. Tiene que quedar entre los cuatro primeros de un campeonato de más de 250 equipos para ascender al Federal B Otamendi Futbol Club se encuentra realizando desde el 19 de diciembre una pretemporada de cara a lo que será su participación en el Torneo Federal C. La misma está a cargo del cuerpo técnico encabezado por Mariano González e integrado por Mauricio Torreira, Oscar Bertuni y Javier Magus. Otamendi reforzó sus filas con las incorporaciones de Mariano González (ex Puerto Nuevo, Villa Dálmine y fútbol de Bolivia); Marcelo "Coco" González (Puerto, Dálmine y Belgrano de Zárate). Asimismo, están a prueba Juan Ceballos, Matías Suarez, Leo González, Bruno Solón Tirado Bernales, Gastón Rondan, Pablo Córdoba y Alexis Tapia. Estos nombres se sumarían a la importante base de jugadores que ya tiene el club. TORNEO FEDERAL C El Torneo Federal C es un campeonato de quinta categoría organizado por el Consejo Federal, órgano interno de la AFA que agrupa a los clubes indirectamente afiliados que provienen de las ligas regionales. El certamen reemplaza al Torneo del Interior. Los clubes ganadores de sus respectivas ligas regionales, con el agregado, en algunos casos, de los que terminan en segunda o tercera posición, son los que clasifican al torneo. El formato del torneo contará con dos etapas. Etapa clasificatoria: Se dividió a los 269 equipos clasificados en 47 zonas de 4 y 27 de 3 (total: 74 zonas). El mejor de cada zona, los segundos de los grupos integrados por cuatro clubes y los mejores siete segundos de las zonas de tres clasificarán a la Etapa Final. Etapa final: Primera fase: Estará integrada por los 128 equipos clasificados de la etapa clasificatoria. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Segunda fase: Estará integrada por los 64 equipos ganadores de la primera fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Tercera fase: Estará integrada por los 32 equipos ganadores de la segunda fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Cuarta fase: Estará integrada por los 16 equipos ganadores de la tercera fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Quinta fase: Estará integrada por los 8 equipos ganadores de la cuarta fase. Se desarrollará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 4 ganadores ascenderán al Torneo Federal B.







Otamendi Futbol Club se prepara para afrontar el Torneo Federal C

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: