Con los votos de Cambiemos y Primero Campana, ayer fueron aprobados los proyectos preparatorios para un nuevo aumentos de tasas y tarifas, el segundo de los últimos seis meses. Ahora deberá convalidarse en Asamblea de Mayores Contribuyentes. "¡¿Otra vez?!" exclamaba una vecina de profesión docente ayer, cerca de las 8 de la noche, cuando se enteraba que apenas una hora y media antes el Gobierno había logrado darle media sanción a una nueva suba impositiva, la segunda de los últimos seis meses de gestión. Con eje en los combustibles, monotributistas de más categoría, habilitaciones comerciales y actividades como las portuarias, las modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva fueron aprobadas por la alianza Cambiemos-Primero Campana en el marco de una sesión que además volvió a dejar en evidencia un alto nivel de improvisación en varios de los funcionarios abellista y en algunos bloques legislativos. Sucedió que en pleno debate por el proyecto preparatorio Fiscal, la oposición tuvo que preguntar cuál versión del texto se estaba poniendo en consideración, porque en la que manejaban no figuraban parte de las modificaciones que, previamente, había expuesto la concejal oficialista Miriam Cazenave. El presidente del HCD, Sergio Roses, aseguró entonces que las ordenanzas a votar eran las que se había hecho circular el día anterior, pero frente a la persistencia de las dudas, resolvió llamar a un cuarto intermedio y convocar a los presidentes de bloques a su despacho para dejar en claro los cambios definitivos en los cuerpos normativos. Durante el receso, que se extendió por casi media hora, un concejal tuvo una emergencia laboral por la que debió abandonar la sesión, reincorporándose más tarde. Si bien el Concejo Deliberante en conjunto excusó su ausencia -más que justificada por su tipo de trabajo-, el hecho demuestra que existen representantes con obligaciones difíciles de compatibilizar. Retomado el debate, fue Marina Casaretto quien se ocupó de repasar las modificaciones finales, la mayoría remitidas a cuestiones de forma y omisiones gramaticales. Pero la edil aprovechó su intervención para aclarar que el trabajo de su bloque "no ha sido de espaldas a nadie", contestando los cuestionamientos de la oposición a las reuniones a solas entre funcionarios municipales y concejales oficialistas para acordar cambios en los proyectos. "La posibilidad de pedir reunirse la tiene cualquier concejal; pero entendemos que el juego es así", afirmó. La respuesta vino luego de que Soledad Calle (FPV) considerara una "discrecionalidad" la manera en que el oficialismo había gestionado el paso de los proyectos preparatorios por la comisión de Presupuesto y Hacienda. La edil, a esta altura la principal referente institucional del peronismo en Campana, aseguró que el Gobierno sigue "una política de aumentos de impuestos y tarifas a los vecinos" y lamentó que en el último año se haya pasado de un "Estado promotor" del empleo y la economía, a un "Estado recaudador". "Si el objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente, podrían haberle consultado a los actores a quienes van a afectar con estos aumentos", comentó Calle. La concejal hacía referencia a dos medidas que la gestión Abella buscó ligar a la búsqueda de mayores beneficios para los campanenses. Una es el gravamen a los combustibles, cuya recaudación sería destinada a pavimentar las calles de tierra. La otra se trata de la creación de la monotasa social, según Cambiemos, un régimen pensado para simplificar las obligaciones fiscales de los monotributistas. De acuerdo a la concejal Calle, los combustibles sufrirán un incremento del 8,5% que lejos de ser absorbidos por las petroleras "se va a trasladar al precio final". Por su parte, Marco Colella (Frente Renovador) denunció que la monotasa beneficia "a muy poca cantidad de contribuyentes" y que "promueve el empleo en negro" al abarcar solo hasta quienes poseen un empleado. Se indicó posteriormente que este último punto fue modificado. Otro cruce se dio alrededor del Fondo Educativo, dinero afectado que el Gobierno planea remitir a nuevas actividades como las escuelas de oficios y viajes culturales. Olga García (FPV) arremetió contra esta intención, señalando que "no coincide con los objetivos del Fondo Educativo", lo que relacionó a la necesidad de compensar el presupuesto destinado a Cultura y Educación, reducido en el nuevo presupuesto. La posta enseguida la tomó Nancy Bianchi, concejal suplente de Cambiemos, quien atacó el desempeñó de las gestiones anteriores en materia de infraestructura escolar y defendió las metas del intendente en el área. Aprobadas gracias al voto doble del presidente del HCD, las ordenanzas Fiscal e Impositiva irán ahora por sanción definitiva en Asamblea de Mayores Contribuyentes. Debido a que su convocatoria debe realizarse con un mínimo de quince días de anticipación y a las vacaciones de algunos concejales, la misma se desarrollaría en el mes de febrero.

MUY EXTENSA FUE LA SESION DE AYER, QUE EN UN MOMENTO PASO A UN CUARTO INTERMEDIO Y LUEGO CONTINUO HASTA LA APROBACI{ON POR MAYORÍA DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS La oposición le apuntó a Ibarra y Sánchez Negrette Los titulares de las secretarias de Economía y Hacienda, Miguel Ibarra, y de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette, recibieron duros cuestionamientos de los bloques opositores por la forma en que se presentaron las ordenanzas preparatorias Fiscal e Impositiva. "La técnica legislativa de estas ordenanzas es desastrosas", aseguró el concejal Marco Colella, llamando la atención sobre errores ortográficos y gramaticales, y la falta de incisos en varios artículos. Por su parte, Carlos Gómez (UV Dellepiane) dijo que la intención inicial del Gobierno, al enviar a votación las normas completas, fue "hacer pasar desapercibidas las modificaciones". Asimismo, calificó de "vergüenza" el desempeño de los secretarios mencionados. "¿Estos son ´ínfimos errores´? Estas ordenanzas salieron 750 mil pesos", señaló. Su compañero de bancada, Norberto Bonola, afirmó que no ve "ni desempeño ni efectividad" en los funcionarios de la gestión, atribuyéndolo a que "no son de Campana". Al mismo tiempo, deseó que "el intendente no se deje imponer" políticas. En línea, el concejal Juan Ghione (FR) expresó que si estuviera al frente del Municipio "sancionaría" a un secretario que presentarse cuerpos normativos con esas falencias. "Los proyectos que llegan de Hacienda son terroríficos. Deberíamos estar hablando de política, no de si faltan incisos o no", remarcó. Hasta el concejal de Primero Campana, Carlos Cazador, apuntó contra Ibarra y Sánchez Negrette. "La inexperiencia de los funcionarios hizo que hubiera errores. Esto no debería ser así, tendría que haber filtros. Los concejales no estamos para corregir este tipo de cosas", enfatizó. Cazador le respondió a Carlos Gómez: "Debería presentar pruebas, sino queda como un concejal payaso" El concejal de Primero Campana, Carlos Cazador, aseguró que Carlos Gómez "debería presentar pruebas" de que el Gobierno le está pagando la campaña electoral porque "de lo contrario, siempre repitiendo lo que le dicen, queda como un concejal payaso". "En el Concejo Deliberante estamos acostumbrados a las declaraciones de Gómez; lo que me sorprende es que salga tan suelto de cuerpo a denunciar acuerdos espurios sin referirse a ninguna situación real", comentó el edil. Cazador afirmó que no tiene "ningún pacto con Cambiemos", sino que su estrategia es "brindarle al Gobierno herramientas para que pueda gestionar". Al respecto, recordó que lo mismo hizo en los primeros años de la gestión de Jorge Varela, "cuando le tocó asumir en una ciudad quebrada". "Ellos piensan que por eso Abella me compró. ¿No será que los perseguidos son ellos?", dijo, deslizando acusaciones similares contra los exradicales. "Como pusimos en los afiches que empapelan la ciudad, y que pagamos los militantes de Primero Campana, nuestro único compromiso es con los vecinos. No es ni con el intendente ni con el resto de la oposición: es con Campana", remarcó.

Carlos Cazador. Foto: Archivo, mesa de Comisión.

Media sanción:

El HCD aprobó ayer las modificaciones a las Ordenanzas Fiscal e Impositiva

Ahora sólo falta el aval de los Mayores Contribuyentes

