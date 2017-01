Se incluyó una vacuna de la cepa contra la Meningitis para bebés de 3 meses y otra contra el Virus del Papiloma Humano (HPV) para varones de 11 años. A partir del lunes estarán disponibles gratuitamente en todos los vacunatorios de la ciudad

La directora de Salud Comunitaria, Cecilia Acciardi, anunció hoy modificaciones en el Calendario de Vacunación 2017 con la incorporación de dos nuevas vacunas: Menveo (contra la Meningitis) y HPV (contra el Virus del Papiloma Humano). Sobre esta última, además, informó que en el caso de las mujeres se amplía la edad hasta los 17 años.

Acompañada por la jefa de Epidemiología del Hospital Municipal San José, Eleonora Penovi, y la coordinadora del Programa Nacional de Vacunación a nivel local, Nora Villanova, Acciardi brindó detalles sobre las nuevas vacunas.

"El nuevo calendario establece que los varones de 11 años deberán aplicarse la vacuna contra el HPV y los niños de 3 meses la vacuna Menveo. Este cambio en sumamente importante porque amplía en forma notoria la posibilidad, por un lado, de incidencia de enfermedades de transmisión sexual –en el caso del HPV- y, por otro, la incidencia de una enfermedad como la Menengitis", destacó la directora de Salud Comunitaria.

Y agregó: "Que ambas vacunas de ahora en más sean gratuitas y logren llegar a toda la población es una forma de generar equidad. Se trata de un importante esfuerzo que desde Nación se realiza para garantizar la salud de estas poblaciones".

La Dra. Penovi, a su turno, expresó su alegría explicando que "antiguamente solo podían llegar a quienes tenían una cobertura médica, pero desde este momento la vacunación será universal".

"Quienes ejercemos la pediatría estamos realmente muy contentos porque no solo cuidamos a la población vacunada sino también a aquella que no tiene acceso por edad a la vacunación. Es decir, aquellos que ahora recibirán la vacuna de Meningococo van a proteger a quienes que no la tuvieron y esto evitará la propagación de dicho virus", mencionó.

Además detalló que deberán aplicarse la vacuna Menveo (contra la Meningitis) todos los bebés que cumplan 3 meses a partir del 1º de enero de 2017. Luego, deberán aplicarse una dosis a los 5 meses. Finamente, un refuerzo a los 15 meses junto con la vacuna de Varicela.

En tanto que, en el caso de la vacuna contra el HPV, deberá aplicársela los varones de 11 años, quienes recibirán un refuerzo a los 6 meses.

"La vacuna estará disponible en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud de la ciudad y en el vacunatorio del Hospital Municipal San José", comentó Villanova.

Además informó que al momento de aplicar la dosis deberán concurrir con Libreta Sanitaria (sin excepción) y DNI (en el caso de lo que tuviese).

"En los CAPS el horario de atención es lunes a viernes de 8:30 a 16:30 y los sábados de 8 a 10:30. En tanto que, en hospital, es de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 y los sábados de 7:30 a 10:30", finalizó Villanova.