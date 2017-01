Juventud Divino Tesoro

Imagen ilustrativa. Ante el desborde institucional y de convivencia que está experimentado un sector valioso de la comunidad, cual es el de la juventud, expresaré mi opinión al respecto. Los jóvenes de hoy son motivo de preocupación para los gobernantes, legisladores, funcionarios y políticos de sana y desinteresada ideología y por ende de la población toda; vieron la luz de la vida a comienzo de los años 90, si bien hubo un progreso en telecomunicaciones y servicios, se enajenaron bienes nacionales a precio vil, se paralizaron miles de vías ferroviarias que estancaron pueblos del interior y abandono de sus pobladores, que emigraron a los centros urbanos, sumándose a las villas porteñas y de conurbano que se iniciaron hace ya varia décadas, se cerraron escuelas técnicas refugio intelectual de los jóvenes para un destino promisorio. Con relación al serio y grave problema que significan los jóvenes que delinquen por sí y por influjo de los mayores, interpreto que es urgente actuar ya pues la vida y los bienes de personas y familias que sufren los delitos y muertes, debe ser atendido por los personajes citados que discuten hasta el cansancio, en lugar de consensuar rápidamente políticas afines y no defender posiciones ideológicas. Entre el joven atacante y la presunta víctima, quien debe morir: Ninguno, el joven debe ir a la cárcel: No; a un instituto común a malograrse: Tampoco, que hacemos entonces. Existen en todo el territorio nacional tierras fiscales que son bienes públicos, cuyo valor y destino corresponde a sus habitantes por medio de políticas de Estado, sean Nacional, Provincial y Municipal, y no a terceras personas y empresas que las enajenan para su propio beneficio. En este partido de la provincia de Buenos Aires disponemos de tierras donadas por el ingeniero Rómulo Otamendi mediante testamento hológrafo de fecha 17 de Noviembre de 1927, que suman 5088 has.; ubicadas entre las localidades de Otamendi y Rio Luján entre Ruta Nacional 9 y Rio Paraná de las Palmas. En el testamento se establece atender las necesidades de "niños pobres"mediante"Asilos y colonias". En su mayoría son terrenos bajos, pero también se dispone aun hoy de tierras altas, por ejemplo el caso de la estancia en Otamendi y una fracción de campo de varios cientos de hectáreas sobre ruta provincial N° 4 a 1 Km. De Ruta 9 Km 62, hacia Cardales. Concretamente; lo que debe hacerse en estas fracciones de tierras y en tantas otras en distintas provincias y especialmente en los centros poblados que requieren protección de jóvenes: Complejos Habitacionales y Escuelas Agrotécnicas de Oficios, implementados a nivel primario y secundario con clínicas médicas y psicológicas, odontológicas, oftalmológicas, etc. Deben incluirse tareas de campo-huerta, quintas, tambos, crianza de animales para el consumo; que bridará instrucción y mejor calidad de vida para los jóvenes, con un seguro desarrollo de bienes para su mantenimiento. Se debe adicionar campo de deportes y salones de uso múltiple para recreación y esparcimiento social. Me permito acentuar que para completar lo expuesto, debe practicarse un análisis de todos y cada uno de los jóvenes por medio de los organismos pertinentes para una orgánica convivencia. Campana, Bs. As. Alejandro Cacciabue Abril 2013 DNI 4.711.000

Juventud Divino Tesoro

Por Alejandro Cacciabue

