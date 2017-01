Fabiana Daversa

Los Reyes Magos llegan a adorar al Niño. Como buenos conocedores del cielo nocturno y de la astrología, van guiados por las estrellas. Sabios y bienhechores, son increpados por Herodes, quién queria saber el sitio exacto dónde había nacido Jesús. El mismo rey anciano, que despues de gobernar durante treinta años decreta la muerte de los inocentes para que todo siga igual, bajo la tutela de Roma. Los Magos no le hacen caso y si bien aciertan en los cálculos y hallan el recien nacido en el pesebre, vuelven por otro sitio para no rendir cuentas a Herodes. Portan incienso, mirra y oro, regalos suntuosos que habrán sido de mucha relevancia para quienes no obtuvieron asistencia ni hospedaje y tuvieron que conformarse con un tinglado para que María pudiera dar a luz. Llevan consigo la bendición de los tres continentes: Asia, Africa y Europa. San Mateo los nombra en el Nuevo Testamento, pero en un evangelio apócrifo (no incluido en la Biblia) fue dónde se supo que se llamaron Baltasar, Melchor y Gaspar (el Evangelio del Pseudo Tomás o de la Infancia, del siglo II). Rechazados en la actualidad por la Iglesia, los magos y esotéricos de la Luz siempre existirán para recordar que la buena señal no viene sólo por internet. Fuentes de sabiduría y guías del espíritu , los auténticos tráen consigo los atajos para que no nos sorprenda el mal y para que recordemos lo importante que es seguir nuestras convicciones sin doblegarnos ante el poder y la arrogancia.



El Panóptico:

Reyes y Magos

Por Fabiana Daversa

