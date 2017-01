P U B L I C



NOTICIA RELACIONADA: Media sanción:

El HCD aprobó ayer las modificaciones a las Ordenanzas Fiscal e Impositiva

Ahora sólo falta el aval de los Mayores Contribuyentes Los titulares de las secretarias de Economía y Hacienda, Miguel Ibarra, y de Legal y Técnica, Abel Sánchez Negrette, recibieron duros cuestionamientos de los bloques opositores por la forma en que se presentaron las ordenanzas preparatorias Fiscal e Impositiva. "La técnica legislativa de estas ordenanzas es desastrosas", aseguró el concejal Marco Colella, llamando la atención sobre errores ortográficos y gramaticales, y la falta de incisos en varios artículos. Por su parte, Carlos Gómez (UV Dellepiane) dijo que la intención inicial del Gobierno, al enviar a votación las normas completas, fue "hacer pasar desapercibidas las modificaciones". Asimismo, calificó de "vergüenza" el desempeño de los secretarios mencionados. "¿Estos son ´ínfimos errores´? Estas ordenanzas salieron 750 mil pesos", señaló. Su compañero de bancada, Norberto Bonola, afirmó que no ve "ni desempeño ni efectividad" en los funcionarios de la gestión, atribuyéndolo a que "no son de Campana". Al mismo tiempo, deseó que "el intendente no se deje imponer" políticas. En línea, el concejal Juan Ghione (FR) expresó que si estuviera al frente del Municipio "sancionaría" a un secretario que presentarse cuerpos normativos con esas falencias. "Los proyectos que llegan de Hacienda son terroríficos. Deberíamos estar hablando de política, no de si faltan incisos o no", remarcó. Hasta el concejal de Primero Campana, Carlos Cazador, apuntó contra Ibarra y Sánchez Negrette. "La inexperiencia de los funcionarios hizo que hubiera errores. Esto no debería ser así, tendría que haber filtros. Los concejales no estamos para corregir este tipo de cosas", enfatizó.

La oposición le apuntó a Ibarra y Sánchez Negrette

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: