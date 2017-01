NOTICIA RELACIONADA:

El HCD aprobó ayer las modificaciones a las Ordenanzas Fiscal e Impositiva El concejal de Primero Campana, Carlos Cazador, aseguró que Carlos Gómez "debería presentar pruebas" de que el Gobierno le está pagando la campaña electoral porque "de lo contrario, siempre repitiendo lo que le dicen, queda como un concejal payaso". "En el Concejo Deliberante estamos acostumbrados a las declaraciones de Gómez; lo que me sorprende es que salga tan suelto de cuerpo a denunciar acuerdos espurios sin referirse a ninguna situación real", comentó el edil. Cazador afirmó que no tiene "ningún pacto con Cambiemos", sino que su estrategia es "brindarle al Gobierno herramientas para que pueda gestionar". Al respecto, recordó que lo mismo hizo en los primeros años de la gestión de Jorge Varela, "cuando le tocó asumir en una ciudad quebrada". "Ellos piensan que por eso Abella me compró. ¿No será que los perseguidos son ellos?", dijo, deslizando acusaciones similares contra los exradicales. "Como pusimos en los afiches que empapelan la ciudad, y que pagamos los militantes de Primero Campana, nuestro único compromiso es con los vecinos. No es ni con el intendente ni con el resto de la oposición: es con Campana", remarcó.

Cazador le respondió a Carlos Gómez:

”Debería presentar pruebas, sino queda como un concejal payaso”

