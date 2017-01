Nuevas búsquedas laborales en Exaltación de la Cruz

La Oficina de Capacitación e Inserción laboral municipal informó las búsquedas laborales que tiene en marcha. La oficina se encuentra en Ameghino 772 en Capilla del Señor, donde los vecinos se peuden acercar para presentarse a las búsquedas en marcha. Las entrevistas laborales en la oficina se realian los lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 hs. y los interesados deben presentarse con Curriculum Vitae y fotocopia de su DNI, donde figure domicilio en Exaltación de la Cruz. Búsquedas actuales: TÉCNICO ELECTRÓNICO - Sexo: masculino • Con experiencia • Buena presencia • Edad 25 a 40 años • Con registro de conducir. - Residir en zona de Exaltación de la Cruz. Se ofrece: trabajar para una empresa de excelente prestigio y con estabilidad laboral. Incorporación inmediata. INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO Se busca estudiante avanzado de las carreras de Ingeniería Civil o Arquitectura o también Maestro mayor de Obra pero recibidon • Sexo Indistinto • Experiencia en manejo de AUTOCAD, MAP, PFRAME, ARQUICAD • Buena presencia • Preferentemente con movilidad propia (no excluyente). - Residir en zona de Exaltación de la Cruz. OPERARIOS - Opción 1 - - Sexo Masculino • Edad 25 a 40 años • Secundario Completo • Manejo de auto elevadores (sin excepción) • Experiencia como operario (mínima 1 año) • NO debe ser estudiante universitario o tener estudios universitarios finalizados • Valoraremos candidatos con alto nivel de compromiso, entusiastas, y muchas ganas de aprender. • Requerimos disponibilidad para realizar horarios rotativos, así como inmediata incorporación. OPERARIOS - Opción 2 - - Sexo Masculino • Edad 18 a 35 años (hasta 3 meses antes de cumplir los 36 años) • Secundario Completo (con analítico en mano, sin excepción) • NO debe ser estudiante universitario o tener estudios universitarios finalizados • Valoraremos candidatos con alto nivel de compromiso, entusiastas, y muchas ganas de aprender. • Requerimos disponibilidad para realizar horarios rotativos. SEGURIDAD - Opción 1 – - Sexo Masculino • Edad 25 a 45 años • Secundario Indistinto • Con o sin experiencia • Muy buena presencia • Sin tatuajes visibles (sin excepción) • Disponibilidad para turnos rotativos de 12 hs • Zona de residencia Cardales, Capilla del Señor y Zonas aledañas • Excelente contratación de trabajo. SEGURIDAD - Opción 2 – - Sexo Masculino • Edad 25 a 40 años • Secundario Indistinto • Con experiencia (preferentemente). - Muy buena presencia • Sin tatuajes visibles • Con movilidad propia (moto, auto o bicicleta) • Disponibilidad para turnos rotativos de 12 hs • Zona de residencia Capilla del Señor • Excelente contratación de trabajo. COCINERO - Sexo Masculino (preferentemente) • Edad 30 a 45 años • Secundario Completo (preferentemente). - Con amplia experiencia en el rubro, comprobable • Valoraremos candidatos con alto nivel de compromiso y responsabilidad. • Disponibilidad para realizar turno de 15 a 23 hs aprox. • Con movilidad • Zona de trabajo Parada Robles MANTENIMIENTO GENERAL - Se busca hombre con experiencia en mantenimiento en general para predio privado. • Edad 21 a 45 años • Secundario Indistinto • Manejo de tractor con arrastre, camioneta. Registro de conducir vigente. • Con movilidad propia • Valoraremos candidatos resolutivos, responsables y con conocimiento de albañilería, plomería etc • Ideal personas acostumbradas a trabajar en campo • Referencias comprobables • Zona de Trabajo: Chenaut

Nuevas búsquedas laborales en Exaltación de la Cruz

