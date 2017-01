La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/ene/2017 El Intendente visitó la Colonia Municipal de Verano







Acompañado por la diputada provincial de Cambiemos Verónica Barbieri y autoridades, compartió la mañana con casi 400 colonos que disfrutan su estadía en el Club Puerto Nuevo. La primera semana de la Colonia Municipal de Verano concluyó con un gran éxito. Casi 400 colonos disfrutaron de maravillosos días a pura diversión en el Club Puerto Nuevo. Y, este viernes, el intendente Sebastián Abella compartió la mañana junto a ellos. Acompañado por la diputada provincial de Cambiemos, Verónica Barbieri; el presidente del HCD, Sergio Roses, el secretario de Desarrollo Social, Marcos Bongiovanni; y la subsecretaria Romina Buzzini, Abella realizó una recorrida para apreciar las recientes obras que se concretaron tanto en los baños como en la pileta olímpica del club con el fin mejorar las instalaciones y garantizar un acceso seguro a los jóvenes y niños con capacidades especiales que participan de la Colonia. Las autoridades, además, se divirtieron con las actividades recreativas organizadas por los profesores. Entre ellas, la visita de los Reyes Magos que llevaron a todos los colonos obsequios donados por la empresa Granix. También disfrutaron de una obra de teatro del taller de salud integral "El tren de la amistad" perteneciente a Granix. La pieza divirtió a grandes y chicos, pero también enseñó distintos hábitos alimenticios saludables. En diálogo con la prensa, el Intendente destacó la importancia de las obras realizadas por el Municipio en el lugar. "Estamos poniendo en valor este club. Trabajamos mucho durante este último tiempo para que así sea. Queremos que todos puedan disfrutar de este hermoso club que durante muchos años estuvo abandonado", enfatizó. Además, el jefe comunal valoró que cuando la colonia concluya, todas las obras realizadas podrán ser disfrutadas por todos los vecinos que visiten el club durante el año. "Estoy muy contento de ver tantas cosas positivas hoy acá. Es lindo que los que participan de esta colonia compartan su alegría de estar aquí", concluyó. La diputada provincial, en tanto, manifestó sus felicitaciones hacia el club y el Municipio. "El Intendente y su equipo –comentó- han hecho un gran trabajo". Luego, agregó: "Es bueno destacar las obras que se hicieron para que estas instalaciones terminen siendo inclusivas. Por igual, todos pueden disfrutar de este espacio". Además, Barbieri destacó el carácter integrador de la Colonia y la promoción de diferentes valores: "Se implementan reglas de trabajo en equipo y se fomenta el respeto". "Necesitamos de más acciones como estas. Es la inclusión que se necesita. Todos los vecinos de Campana deben estar muy felices de tener este servicio", finalizó Barbieri. A su turno, Buzzini aseguró que su equipo de trabajo se siente muy satisfecho al ver la alegría de los colonos. "Vemos cómo llegan a diario con muchas expectativas de qué harán. Cada día para ellos es distinto, hacen muchas actividades", comentó. Por último, mencionó: "Tratamos que cada año esta Colonia pueda ser aún mejor. Siempre es un desafío. Los profes trabajan con mucho entusiasmo a diario para que ellos se puedan llevar el recuerdo de un gran verano". En tanto que el director de Deportes, Gonzalo Patiño, destacó que si bien la colonia es recreativa, el deporte principal es natación. "Sabemos que no siempre hay posibilidades de acceder a una pileta de estas características, por eso, queremos que de aquí los chicos se lleven nociones básicas para desplazarse en el agua de manera segura", explicó. Finalmente, manifestó su agradecimiento a su equipo de trabajo: "Este es un trabajo de mucha gente. Detrás mío son muchos quienes trabajan para que los chicos tengan un hermoso verano".

Las autoridades compartieron una divertida mañana ¿Quién es Verónica Barbieri? Oriunda de Munro. Es Licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales recibida en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Fue coordinadora de los Jóvenes PRO de Vicente López en la campaña de Jorge Macri para luego asumir como máxima autoridad en la Dirección General de Juventud de ese municipio. A principios de noviembre y en el marco del encuentro del Consejo Provincial del PRO asumió como Secretaria de la Juventud. En el acto estuvieron presentes la Gobernadora y presidenta del partido, María Eugenia Vidal; el Intendente de Vicente López y vicepresidente del partido, Jorge Macri; el Ministro de Educación y Deportes de la Nación y secretario general del PRO Bonaerense, Esteban Bullrich y el Diputado provincial y ex Secretario de Gobierno de Vicente López, César Torres. Además asistieron funcionarios y referentes partidarios entre los que se encontraban el ministro de gobierno de la Provincia, Federico Salvai, entre otros legisladores provinciales y concejales de todo el territorio bonaerense. La diputada provincial Verónica Barbieri remarcó en esa oportunidad que "les pedimos a nuestros referentes que nos sigan apoyando y confíen en nosotros para ocupar espacios de gestión", en referencia a los jóvenes PRO. Barbieri junto con Ignacio Cabello (Coordinador de la Primera Sección Electoral) son la "avanzada juvenil" de la gobernadora; en un armado extremadamente profesional y coordinado, apuntando no solo a las elecciones de medio término sino a las presidenciales de 2019.

CABELLO, BARBIERI Y VIDAL, DURANTE EL ENCUENTRO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL PRO



El Intendente visitó la Colonia Municipal de Verano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: