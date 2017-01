La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/ene/2017 HCD: Bonola fue contra Raineri en la sesión de ayer







Se solidarizó con Axel Cantlon y dijo "nunca pensé que se animaría a perjudicar a un trabajador" en referencia al Gerente de la UDAI Campana El Presidente del Bloque de la UV Calixto Dellepiane, expresó públicamente ayer su solidaridad con Axel Cantlon dirigiéndose al Concejal Raineri quien prefirió guardar silencio. Al momento de tomar la palabra el Concejal Norberto Bonola se dirigió al Bloque de Cambiemos, y a Mariano Raineri en particular; para denunciar públicamente la persecusion política que están llevando adelante contra Axel Cantlon por su actividad política. Consultado el Dr. Bonola nos decía: "ellos tienen miedo a Axel porque saben que la gente de Campana lo está mirando como el futuro líder de nuestra ciudad"; y desde CAMBIEMOS buscan perjudicarlo en su trabajo como intimidación para frenar su carrera política"."Igualmente como conozco a Axel, estoy seguro que estas actitudes antidemocraticas que está padeciendo lo fortalecerán y le darán más fuerzas para seguir defendiendo los intereses de nuestra ciudad y de nuestros vecinos". Y siguió: "es una lástima que Mariano Raineri se preste a estas actitudes tan nefastas de la democracia por pedido de Cambiemos; me da pena porque yo lo ayudé mucho en la campaña del 2013 para entrar como Concejal, pero nunca pensé que se animaría a perjudicar a un trabajador". "Recuerdo en la campaña del 2013, que pobre con todas las ilusiones venía al Comité con su papá y el amigo de su papá para la campaña porque no tenía mucha gente que lo acompañaba. Nosotros con Jauzat, Lita Funes, y Axel le armamos toda la campaña y la llevamos adelante para que pueda entrar como Concejal". Después de un año en el HCD sin ningún problema, decidió irse con Abella; lo que nos llamo la atención porque el antes era de Margarita Stolbizer e ideológicamente nunca justificó su pase desde el GEN hacia el PRO." "En la sesión Raineri uso cuatro conceptos que son más para un escudo heráldico: orden, trabajo, libertad y democracia. Ellos son los que menos cumplen estas palabras atosigando trabajadores municipales y funcionarios públicos", concluyó.

Norberto Bonola



HCD: Bonola fue contra Raineri en la sesión de ayer

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: