FR: "No vamos a acompañar ningún proyecto que perjudique a los vecinos"







Así se expresaban los concejales Juan Ghione y Marco Colella luego de la sesión del viernes. "Votar afirmativamente estas ordenanzas no significa darle herramientas a la gestión, significa perjudicar el interés de los vecinos" "La sesión extraordinaria del jueves fue un papelón. Nuevamente nos encontramos con Ordenanzas modificadas a último momento, de las cuales sólo se entera el bloque oficialista y su aliado Cazador. No hay diálogo ni se permite a la oposición participar. Como siempre decimos, creemos que podemos construir desde el diálogo y no desde la prepotencia" explicó Juan Ghione. "A pesar de haber recibido 5 versiones de las Ordenanzas en menos de un mes, las mismas tienen errores técnicos graves, que podrían hacerla inaplicable cuando se ponga en funcionamiento. Este tipo de correcciones deberían ser realizadas por los funcionarios técnicos del Ejecutivo que tienen a su cargo esta tarea, a los cuales se les paga por esto. Además no debemos olvidar que estas Ordenanzas modifican y adecúan las sancionadas hace 6 meses, que les costaron $750.000 a los campanenses" agregó Marco Colella. Desde el Frente Renovador manifestaron que la última versión de las Ordenanzas llegó menos de 24 horas antes de la sesión, y que la misma incluía, con picardía, temas que ya habían sido discutidos y excluídos de la hoy vigente. Por ejemplo las delegaciones al Departamento Ejecutivo para ejercer funciones propias del Concejo Deliberante y se desvirtúa la utilización de fondos afectados. "El gobierno busca volver a golpear el bolsillo de nuestros vecinos. La Tasa que grava el combustible va a generar un aumento directo para los campanenses. Además, la suba en las habilitaciones y la tasa de seguridad e higiene va en contra de la necesidad que existe en nuestra ciudad de generar puestos de trabajo. Creemos que es necesario fomentar, facilitar y generar creación de empleo. Sin embargo, si un comerciante o pequeño empresario, que ya viene soportando la enorme crisis y el ajuste, ahora nuevamente recibe aumentos, va a tener que cerrar sus puertas o despedir trabajadores. El gobierno nuevamente no escucha los reclamos de los vecinos." dijo Marco Colella. "Esperamos que de acá a la Asamblea de Mayores Contribuyentes nos permitan hacer modificaciones a estas Ordenanzas, en pos del interés de nuestros vecinos. No comprendemos cómo el gobierno local puede seguir ciego a la realidad que golpea a nuestra ciudad. Cambiemos muestra una y otra vez su voracidad por recaudar, sin embargo esto no se ve reflejado en el Presupuesto aprobado para este año ya que en el mismo se observan grandes aumentos en rubros que no tienen que ver con mejorar la vida de los ciudadanos. Un ejemplo de esto es el importante aumento en Publicidad y Propaganda (aproximadamente un 200%) y la disminución con respecto al presupuesto anterior en cuestiones fundamentales como atención primaria de la salud y discapacidad." finalizó Juan Ghione.



