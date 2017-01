La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 07/ene/2017 José Alvarez Bonola: Sin temor a polemizar







Desde noviembre del pasado año, José Alvarez Bonola tiene su muro reservado sólo a "contactos". Pero hasta agosto de 2016, sus reflexiones en Facebook eran públicas y en ocasiones muy polémicas. Tampoco evita ellas cuando participa en comentarios de otras personas. Aquí un breve glosario: 27 de agosto de 2016 "Pregúntenle a Ghione qué hizo durante su gestión como auditor del PAMI, cuando controlaba la Clínica San Camilo, lugar donde se sometía a los ancianos a convivir con ratas y cucarachas en forma permanente. Donde se los sometía a la degradación humana. Situación que motivo el inicio de una causa penal. ¿Nadie se acuerda de eso? ¿Nadie se pregunta para dónde miraba mi colega cuando ingresaba a las instalaciones de la Clínica?" 17 de mayo de 2016 "Hoy siendo funcionario tengo claro que debo limitarme en mis expresiones públicas. Pero no tienen en cuenta que engroso las filas de la Coalición Cívica, junto a Carrió, quien se pemite tratar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de capo mafia. Admiro a Carrió, confío plenamente en ella. Y no me voy a casar con ningún funcionario corrupto. Justamente por eso soy marginado y temido. Quiero decirle a algunos funcionarios del PJ del gobierno de Giroldi que pronto nos veremos en la justicia. Ahí los voy a esperar. Ladrones de esperanzas!!!!!!! Hipócritas!!!!!!! Traidores del pueblo!!!!!! Nos veremos en la Justicia". 18 de abril de 2016 "No seamos hipócritas, hay complicidad de todas las instituciones para que se comercialice la droga. Por ende no es fácil combatir el narcotráfico. Cualquier empresario de la noche te reconoce que en todos los boliches se vende droga. Con la vida de la gente no debería joderse". 17 de marzo de 2016 "Veo con mucha frecuencia y desazón, como la gente es engañada en su buena fe con planes de ahorro previo. Por favor! Antes de suscribir o pagar cualquier plan de ahorro, pidan el contrato y vengan a la oficina de información al consumidor colon 354 frente a los bomberos de 8 a 15 hs. Ahí les vamos a explicar cómo es esto de los planes de ahorro. Por favor, no se dejen llevar por la pasión y la ilusión! Estamos para asesorarlos!"

Álvarez Bonola durante una mediación



