Este domingo se corren los 100 Km Capillenses







Los amantes del ciclismo rural de toda la región participarán este domingo de una de las competencias mas tradicionales. Los 100 km Capillenses ya van por su 26º Edición, y no para de desarrollarse y crecer tanto en cantidad de participantes como en prestigio. La largada será este domingo a las 9 de la mañana frente a la Planta Tres Arroyos en Capilla del Señor, y se contará con el auspicio de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. La competencia de 100 kilómetros está reservada para las categorías Elite, Sub 23 y Master A, en tanto los Master B y C, los Promocionales y los Juveniles correrán 70km. Para mayor información los interesados pueden llamar a los teléfonos 011-15-3592-5231 y 011-15-57009055. Fiscaliza la competencia la Asociación Pueblo de la Paz.



