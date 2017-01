El Triage: un paso racional en la Guardia del Hospital

P U B L I C



Iniciado en agosto, el sistema de identificación de pacientes por niveles de urgencia logró mejorar la dinámica de la atención, y bajó la tensión de los pacientes adultos en espera "A mí me gusta. Funciona y la gente se está acostumbrando a la modalidad. Porque tomamos un primer contacto de inmediato y si le explicamos que no es urgente lo que tiene, en general no tiene problemas en esperar. Y creo que los médicos están conformes también porque le sumó orden al trabajo de la Guardia", dice Luis Vergara, uno de los enfermeros a cargo del Triage, con 11 años en el Hospital San José. Algunas cosas siguen como antes: el paciente que entra acostado, es decir, llega en ambulancia, inmediatamente va al "shock room". Pero el resto, pasa por la estación de Triage donde se lo examina y clasifica a través de personal de enfermería capacitado en tres categorías: emergencia -evaluado por los médicos y estabilizado-, urgencia y consulta no urgente. Es decir, primero se atienden en forma inmediata quienes presenten un riesgo inminente de vida. Luego se evaluarán las urgencias en cada caso, que puede llegar a tener una demora de hasta 2 horas en la atención. Y, finalmente quienes concurran con alguna dolencia y no impliquen riesgos serán derivados a los consultorios de Demanda Espontánea o, según el caso, al especialista que corresponda. Cecilia Bertnastky, a cargo de la dirección de Desarrollo Estratégico del hospital, comenta que con la nueva modalidad, además de dinamizar el trabajo, también "se le baja la angustia al que llega a la Guardia porque se lo revisa de inmediato y si su caso puede esperar, se le explica y acepta. Saber que lo suyo no es grabe, ya lo tranquiliza". Este sistema de clasificación de los pacientes que llegan a la Guardia del Hospital San José, por ahora funciona de lunes a viernes de 6 a 21, pero la idea es extender ese horario también a los fines de semana. Está a cargo de 2 enfermeros por turno, quienes de agosto a noviembre clasificaron por prioridad de atención a 10.641 pacientes adultos. De acuerdo con la actual demanda, se estimó que la Guardia de Pediatría todavía no necesita del Triage. "El tema –explica la enfermera Nancy Flores- es el paciente que no tiene una urgencia, pero se presenta en la Guardia y es derivado a lo que llamamos Demanda Espontánea por dolencias menores y tiene que esperar en los Consultorios Externos al médico de guardia y eso sí es por orden de llegada. El plantel se completa con 2 médicos en la Guardia propiamente dicha, y otro en Emergencia, y el 4to. en consultorio externo. Además de la extensión del sistema Triage a los fines de semana, otra de las mejoras programadas pero de más difícil resolución, es la de reubicar al Centro de Atención Temprana (CEAT), que se encuentra a contiguo a la Guardia, y ahí derivar a toda la Demanda Espontánea, que ahora se tiene que trasladar hasta el sector de Consultorios Externos. "Cuando logremos ese paso, todo el sistema trabajará más articuladamente, sobre todo en horario nocturno, por temas de seguridad".

Marcelo Medina, Director Médico del Hospital, y Cecilia Bertnastky, a cargo de su Desarrollo Estratégico: "Queremos extender el Triage a los fines de semana".





Los enfermeros Luis Vergara y Nancy Flores: "El Triage le sumó orden al trabajo de la Guardia y bajó la ansiedad de los pacientes" Sin "colados" El Sistema de Triage Manchester (MTS, de sus siglas en ingles Manchester Triage System), es un sistema de clasificación y priorización de pacientes diseñado en los años ´90 por profesionales de los Servicios de Urgencias de los hospitales de la ciudad inglesa de Manchester. Consultado por La Auténtica Defensa, el Secretario de Salud Ernesto Meiraldi explicó meses atrás que "este sistema es cada vez más utilizado en toda Europa, y América Latina. Por ejemplo, acá en Argentina yo lo he visto en el Hospital Garraham y en el Austral; y le propusimos la idea al Area de Modernización del Municipio". En esa oportunidad, Meiraldi comentó que muchas veces la Guardia se vía saturada por gente que no necesita atención inmediata o directamente "colados" que no esperaban su turno y directamente trasponen la puerta vaivén. Así las cosas, a veces la prioridad de urgencia (y saturación de la guardia) estaba definida por la buena voluntad del personal de Seguridad Privada del lugar, que nada tiene que ver con el tema de Salud. Entonces, ser atendido más rápidamente dependía también de la capacidad histriónica: "Por ejemplo, podía llegar alguien con un infarto pero muy callado y morir esperando, porque le sacaba la prioridad alguien que se quejaba mucho y sólo tenía un dolor de cabeza", comentó el Secretario.

El Triage: un paso racional en la Guardia del Hospital

