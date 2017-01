Cazenave reclamó a los concejales Bonola y Gómez que se ”retracten o vayan a denunciar” donde deben

Es a raíz de las acusaciones que los miembros del bloque de la UV Calixto Dellepiane hicieron contra Mariano Raineri tras el apartamiento de Axel Cantlon de su cargo en Anses La concejal de Cambiemos Miriam Cazenave les pidió a los concejales de la UV Dellepiane que dejen de lado las "descalificaciones personales" y que "si tienen pruebas de algo" de lo que manifiestan que "las presenten donde deben". Las declaraciones de la edil aparecen tras una semana de acusaciones cruzadas entre Axel Cantlon y Mariano Raineri -este último gerente de Anses, concejal de Cambiemos e integrante junto a Cazenave de Espacio en Acción-, por la decisión del organismo previsional de apartar a Cantlon de su cargo dentro de la institución. "En los últimos días veo como, tristemente, ciertas personas han recurrido a la denuncia sin pruebas y a la descalificación. Veo como, a través de un debate en los medios, vacío de propuestas y cargado de insultos, a través de la mentira y la victimización, intentan posicionarse políticamente", aseguró Cazenave. "Los escucho afirmar que Mariano Raineri llegó ´colgado de Margarita y Bonola´ (al HCD). Me parece un buen momento para recordar que participamos de una interna y obtuvimos los votos necesarios que permitieron que Mariano fuera en segundo lugar en la lista del 2013 y que, sin los votos que aportó nuestro espacio, Bonola (quien en ese momento representaba a la UCR) no hubiera alcanzado el piso de votos necesarios para ingresar al HCD", explicó. Además agregó: "¿No ocurrió lo mismo con el concejal Carlos Gómez, quien llegó ´colgado´ de la UCR y de Cambiemos y hoy es opositor total? Entonces, siendo que Bonola y Gómez ingresaron por espacios distintos al que hoy ocupan, no llego a entender que es lo que le critican a Mariano". Cazenave sostuvo que las "acusaciones y descalificaciones" a Raineri son un "sinsentido". Y criticó a Carlos Gómez por haber asegurado que "Raineri vendería a la madre por un cargo". "Declaración terrible y fuera de lugar. El tráfico de personas existe, las mujeres somos vendidas y esclavizadas. Gran cantidad de padres, hijos, hermanos buscan a una mujer que desapareció sin dejar rastros. Minimizar esta problemática utilizándola para descalificar a otra persona me parecen o bien de una insensibilidad enorme o de una preocupante ignorancia", fustigó la concejal. "Y si el concejal Gómez tiene pruebas de que, efectivamente, el Concejal Raineri vendió a una persona, que actúe con responsabilidad y lo denuncie donde corresponde. Caso contrario que se retracte y pida disculpas", reclamó. "Lo mismo pido con la denuncia mediática de persecución política. Si tienen pruebas de que efectivamente hubo persecución política, que presenten esas pruebas en la justicia. En caso de no hacerlo, dejarán en claro que solo fue una puesta en escena para lograr algo de protagonismo", solicitó Cazenave.

Cazenave cuestiono` los dichos de los concejales opositores



Cazenave reclamó a los concejales Bonola y Gómez que se ”retracten o vayan a denunciar” donde deben

