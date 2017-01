Aparecieron pintadas en la Escuela Media 3

A través de un comunicado en Facebook, la comunidad educativa repudió el accionar de desconocidos contra el establecimiento del barrio Siderca. Desde la Escuela de Educación Secundaria 3 "Capitán Fausto Gavazzi" denunciaron la aparición de pintadas vandálicas en su predio del barrio Siderca. "Tristeza, impotencia y sin respuesta: ¿Por qué lo hacen?", expresaron en un comunicado publicado en la página de Facebook de la institución. "Les dejamos el espacio para que jueguen en el parque, tienen los arcos y todo el lugar para que disfruten. No entendemos. No entendemos", comentaron. El comunicado, publicado en el día de ayer, afirma que el personal del establecimiento educativo se encontró con las pintadas este mismo sábado. "Lo triste es que continuarán y tirarán a la basura todo el esfuerzo que hacemos padres de cooperadora, directivos, profes, el Municipio que nos ayudó y muchos chicos q quieren tener una linda escuela", lamentaron desde la comunidad educativa de la escuela. "¡Paren chicos que escribieron! ¡Paren! ¡Queremos jóvenes que se diviertan, que estudien y que cuiden! ¿Es tan difícil? ¡Paren chicos! ¡El lugar es de ustedes! ¡Cuídenlo!", finaliza el texto. En comentarios de Facebook, vecinos consideraron que la única manera de preservar el predio es que "paguen justos por pecadores", cerrándolo totalmente en los días en que la escuela no esté en funcionamiento.

