Cecilia Acciardi, y la jefa de Epidemiología del Hospital Municipal, Eleonora Penovi, dieron detalles de los síntomas y modo de transmisión, y brindaron una serie de recomendaciones. En primer lugar, Acciardi recordó que el Dengue es una enfermedad viral que se trasmite a través del Aedes Aegypti. Es decir, que el contagio no se genera de persona a persona sino que dicho insecto es el portador del virus. "Este tipo de mosquitos es parte de nuestro ecosistema", informó. En este sentido, también aseguró que "los vecinos deben evitar que en la casa haya criaderos de este tipo de mosquitos". Según comentó, en general, el Aedes Aegypti busca recipientes artificiales con superficies rígidas para poner sus huevos. Los aloja en recipientes con agua clara, limpia y estática. "Por eso –explicó Acciardi- hay que deshacerse de todo lo que podamos tener en casa que pueda llegar a recolectar agua de lluvia como neumáticos, canaletas, tapitas de gaseosas, juguetes abandonados, cacharros, entre otros". "Esta enfermedad no lleva un tratamiento preventivo. Por esa razón, se puede evitar esta enfermedad si controlamos la higiene del domicilio y evitamos los cúmulos de sectores húmedos que son propicios para la crianza del mosquito", finalizó. Por su parte, la Dra. Penovi informó que hasta el momento no se registró ningún caso sospechoso. "Dado que hay muchas personas que en esta época viajan al norte del país y hay un movimiento constante de gente, lo esperable es que a partir del febrero pueda comenzar a aparecer algún caso", dijo. No obstante, advirtió que "tenemos todas las herramientas para poder diagnosticarlo". "Recordamos que son enfermedades virales que no requieren tratamiento. Pero sí recomendamos que si la persona tiene algún tipo de síntomas como fiebre, dolor muscular, cefalea, sin catarro se acerque a consultar para proteger al resto de la población", finalizó.

Recomendaciones para evitar el Dengue

