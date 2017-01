P U B L I C







Mariano Raineri Cconcejales oficialistas y disidentes compartieron sus impresiones luego de que el HCD aprobara el jueves las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que ahora deberán ser convalidadas por Mayores Contribuyentes. NOTICIA RELACIONADA: Informe Especial:

Repercusiones tras la aprobación en el HCD de los nuevos impuestos municipales El presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Mariano Raineri, defendió la labor de su bancada en la comisión de Presupuesto y Hacienda a la hora de plantear modificaciones a las ordenanzas Fiscal e Impositiva. "Hoy nos encontramos que concejales que estuvieron ausentes del recinto en las últimas semanas vinieron a cuestionar hasta un punto y una coma o un error de ortografía, cuando tranquilamente si se hubiesen acercado lo podríamos haber modificado", comentó el edil, en referencia a los bloques opositores que habían decidido no dar quórum en las sesiones anteriores. "Se les van a poder seguir haciendo modificaciones, agregados y supresiones. Esto quizás hubiese sido oportuno hacerlo hace un par de semanas atrás, para que todos los concejales tengan más tiempo de seguir analizando y ver punto por punto", añadió en cuanto al futuro de ambas normas, que ahora deben ser convalidadas por Mayores Contribuyentes. Raineri destacó que el bloque que preside "realizó varias correcciones" porque fue "el único que se sentó a trabajar esta semana para encontrar errores e inconsistencias y tratar de que salga una ordenanza integral, equitativa y a la vez dinámica, y que no perjudique a ningún vecino". Consultado por la ausencia de la oposición en la última reunión con los secretarios Ibarra y Sánchez Negrette, el concejal oficialista dijo que "cuando (la oposición) está, es difícil llamar a alguien". "Nosotros tuvimos dos sesiones fracasadas por falta de quórum. En esos mismos días se empezó a trabajar y se siguió todas las semanas. Siempre estamos por acá. Yo particularmente después de las cuatro de la tarde llegó, me siento y estudio los temas. Me parece una excusa bastante básica decir no los han llamado", consideró. "Hubo cambios importantes. Desde el punto de partida no estábamos de acuerdo con algunos tributos que fueron sacados; algunas posibles modificaciones de tasas que creíamos que no eran oportunas también se suprimieron. Algunas posibles afectaciones tributarias como la forestación, al GNC, también se suprimieron", aseguró Raineri. "Nosotros somos oficialistas, pero tenemos autonomía y evaluamos lo mejor para los vecinos. Todos nos podemos equivocar, tomar medidas desacertadas pero el recinto está para eso: advertirle al Ejecutivo si percibimos algún error", concluyó.

Mariano Raineri:

"Estuvieron ausentes en las sesiones anteriores y hoy vienen a criticar hasta el punto y la coma"

Informe Especial HCD; repercusiones tras la aprobación de los nuevos impuestos municipales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: