Repercusiones tras la aprobación en el HCD de los nuevos impuestos municipales El concejal suplente de Cambiemos, Juan Carlos Pandiani, compartió sus sensaciones tras volver a jurar como concejal y habló del frustrado impuesto forestal que el Gobierno pretendía aprobar. "Se dio esta circunstancia y yo la esperaba: porque a la edad mía jurar por segunda vez creo que era bueno, me hacía bien; trato de hacerle el mejor bien a los vecinos, porque ellos nos votaron y nos debemos a ellos", comentó el actual subdirector de Islas municipal. El funcionario, que asumió la banca dejada libre por el concejal Luis Gómez –de licencia-, sostuvo que el impuesto forestal que la gestión de Abella debió suprimir de los textos normativos respondía a "una situación muy particular". "En estos proyectos de ordenanza se había agregado algunos articulados que nunca habían estado. Llevó a que en estos días se cambiaran y no entraran en vigencia porque el Ejecutivo, el señor intendente, entendió que no debía ser así: que aplicar tasas en algunos lugares no es agradable", señaló. "Creo que todos los concejales estuvieron de acuerdo en sacarlo. Es mejor reconocer lo que hay que sacar de antemano, antes de votarlo, porque después es más difícil", agregó Pandiani. Por último, reconoció que fue consultado sobre el fallido impuesto. "Si, tuve conocimiento de algunas cosas, porque estoy en el sector Islas. Tuve participación y pude opinar", dijo. Cconcejales oficialistas y disidentes compartieron sus impresiones luego de que el HCD aprobara el jueves las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que ahora deberán ser convalidadas por Mayores Contribuyentes.

Juan Carlos Pandiani:

”Es mejor sacar artículos en las ordenanzas antes de aprobarlas, sino después es más difícil”

Informe Especial HCD; repercusiones tras la aprobación de los nuevos impuestos municipales

