Carlos Gómez Cconcejales oficialistas y disidentes compartieron sus impresiones luego de que el HCD aprobara el jueves las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que ahora deberán ser convalidadas por Mayores Contribuyentes.

Repercusiones tras la aprobación en el HCD de los nuevos impuestos municipales El concejal de la UV Calixto Dellepiane Carlos Gómez remarcó que "la voracidad recaudatoria de Cambiemos no tiene límites", cuestionando los aumentos que el jueves obtuvieron media sanción por parte del HCD. "La voracidad fiscal de Cambiemos no tiene límites. No conformes con haber producido grandes aumentos de tasas en el mes de julio, ahora vienen otra vez a aumentar las alícuotas de la Tasa de Habilitaciones, Tasa de Publicidad, Tasa de Seguridad e Higiene sobre productos de primera necesidad y crean la Tasa de Combustible, que todos los vecinos van a tener que pagar cada vez que vayan a la estación de servicio", comentó el edil. Agregó en esa línea que la Monotasa "es un aumento encubierto del mínimo de Seguridad e Higiene". "Todos estos impuestos afectan a la actividad económica y directamente al bolsillo de los vecinos, y nadie pudo justificar la necesidad de las mismos, porque el Presupuesto 2017 está hecho sin ellos", señaló. Gómez recordó que "ya se modificaron y aumentaron los impuestos hace menos de 6 meses", con la contribución de "un supuesto estudio de expertos de Capital Federal que le cobró al Municipio 750 mil pesos". "Prometía ser una reforma revolucionaria. Se ve que tan buena no era porque a los pocos meses la quisieron cambiar: era de esperar porque la vino a defender un veterinario con condenas penales", dijo, en relación a la polémica presentación de los representantes del estudio Massad a mitad de año en el HCD. Al mismo tiempo, arremetió con el Ejecutivo municipal: "Los funcionarios extranjeros de Cambiemos que intervinieron en esto son realmente impresentables. Las ordenanzas que hicieron son de muy mala calidad y están plagadas de errores. Demuestran una falta de capacidad y de conocimiento de la realidad económica de Campana que realmente nos preocupa".

