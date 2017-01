Marco Colella Cconcejales oficialistas y disidentes compartieron sus impresiones luego de que el HCD aprobara el jueves las ordenanzas Fiscal e Impositiva, que ahora deberán ser convalidadas por Mayores Contribuyentes. NOTICIA RELACIONADA: Informe Especial:

Repercusiones tras la aprobación en el HCD de los nuevos impuestos municipales El concejal del Frente Renovador Marco Colella afirmó que las ordenanzas Fiscal e Impositiva presentadas por el Gobierno son un "mamarracho" y que el aumento que prevén significa "un nuevo golpe al bolsillo de los vecinos". "Para mí lo que salió aprobado fue un mamarracho. Estas son ordenanzas que pasaron por cinco revisiones del bloque oficialista y de Carlos Cazador –porque fueron los únicos que participaron-, pero terminaron exponiendo lo que les dijo el secretario de Hacienda y no lo que decían los proyectos", señaló el edil. "Es inentendible cómo se hicieron tantas modificaciones que los propios concejales oficialistas no saben que estamos tratando. Es una falta de compromiso tratar y hablar de cosas que realmente no estudiaron", añadió en relación a las discrepancias que había el jueves alrededor de las normas a votar. Colella consideró que los incrementos van a ser "un nuevo golpe al bolsillo de los vecinos" porque se está "gravando el precio de los combustibles y aumentando las tasas de Habilitación. Además estamos aumentando las tasas de Seguridad e Higiene y tasa para realizar eventos sociales y benéficos", indicó. "Es el segundo golpe que va a sufrir el bolsillo de los vecinos en seis meses y creo que estamos yendo hacia un lado opuesto al que deberíamos", opinó. Al respecto, sostuvo que la Argentina se encuentra dentro de una "situación de crisis muy parecida a la del 2001" y que "hoy las políticas del Estado deberían ir a fomentar el empleo, la industria y los emprendedores, no a cobrarles más". "Tenemos que ver cómo los favorecemos, eximimos o les damos la posibilidad de pagar en cuotas. Acá es lo contrario: se aumenta y se pide el abono por adelantado", cuestionó. "Me voy preocupado pero es el rumbo que tiene este Ejecutivo. Tiene la mayoría y nosotros más que decir nuestro planteo no podemos hacer", finalizó Colella.

