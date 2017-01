Se nos viene un 2017 difícil. Ya se perfilan los nubarrones de los que será la pelea de las Elecciones Legislativas 2017. Y la considero pelea porque, en vista de los adelantos que nos dieron las últimas semanas, creo que la agresión signará todo este proceso. No soy pesimista. Vos la sabés bien. Lo que pasa es que hemos sido testigos de cómo la intolerancia, la falta de respeto y la avidez por hacerse notar han envenenado el HCD, con episodios que realmente dejan una pésima imagen del órgano legislativo popular. Les pregunto a todos, absolutamente a todos los que tuvieron que ver en los incidentes de la sesión del 23 de diciembre. ¿Acaso cada 24 de marzo no recuerdan los oscuros años de la dictadura militar y celebran las décadas ininterrumpidas de gobiernos democráticos? ¿O marchan y ponen posteos en Facebook solo para la vidriera? Porque si así lo hacen, ese día para ustedes es solo una consigna, una mera excusa para hacer política: al fin y al cabo les importa un bledo la democracia y sus instituciones. Habrás visto que en los últimos días realizamos junto a militantes de Primero Campana una pegatina de afiches por toda la ciudad. No fueron carteles de campaña, al contrario: aprovechamos el cierre del 2016 y los albores del nuevo año para recordarte que tenés a un concejal de tu lado, alguien que jamás se vendió ni lo hará, que siempre defendió los mismos valores, ideas y propuestas y que, por los menos hasta que en diciembre finalice con su mandato, lo seguirá haciendo. Lamentablemente, he tenido que observar como algunos ignotos han salido a decir que Cambiemos nos está pagando la campaña política. La verdad es que está falsa acusación cayó muy mal en todo Primero Campana: en especial en aquellos que habían aportado para la realización de estos afiches. Tuve que pedirles que no contestaran ni vía redes sociales ni a través de los medios, como varios querían hacerlo. Asumí la responsabilidad como líder del partido de salir y desmentir a este concejal, un hombre poco serio al que todos de a poco le van sacando el perfil. Ediles como él son parte justamente de lo que expuse al principio: de un ambiente viciado por el electoralismo, que impulsa a los políticos a despedazarse mutuamente para intentar quedarse con los votos que el otro va dejando por el suelo. Esa no fue jamás la idea que tuvo Primero Campana. Los memoriosos recordarán que hemos sido una oposición muy fuerte a la gestión de Stella Giroldi, pero que siempre apostamos por su gobernabilidad, votando presupuesto y otras importantes ordenanzas para asegurar que el Gobierno tenga la posibilidad de cumplir las promesas que la llevaron a manejar el Municipio. Lo mismo estamos haciendo con Abella y Cambiemos. Ganaron. Punto: ahora hay que dejarlos gobernar. Marcándole los errores y proponiendo propuestas superadoras para mejorarles la vida a los vecinos. A vos, que te cansaste de ver a los políticos hablar y no comprometerse de verdad por nada ni nadie. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador Teléfono: 15676483 Mail: prensaccazador@hotmail.com Facebook y Twitter: CarlosCazadorOK Bloque ACPC: 407061 Sede ACPC: San Martin 422





Para los Vecinos:

Nuevo año, el mismo compromiso

Por Carlos Cazador

