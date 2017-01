”Divide y Triunfarás”; aunque la culpa no sea toda del Chancho

A esta altura de los acontecimientos sin duda el oficialismo CAMBIEMOS en todos los niveles, sabe que tendrá que ser más que creativo y estratégico si pretende salir victorioso en las próximas elecciones o al menos mantener lo conseguido. Lejos la posibilidad de generar rápidamente políticas que fortalezcan la institucionalidad de sus acciones y decisiones respaldado por el voto de los ciudadanos mejorando la pésima situación que muchos Argentinos están atravesando, intentará ir por el lado de ampliar su base de coalición sumando peronismo, pero fundamentalmente, profundizar la división de la oposición, un Peronismo tradicional y un residual k que no encuentra el rumbo pero que intenta remontar entre la figura de Randazzo y la improbable vuelta de Cristina, y un Frente Renovador en franco crecimiento cuyas filas se nutre de un alto porcentaje peronista que además suma a sus filas aliados como Stolbizer que atrae radicales y socialistas y ambos una buena opción para los independientes. En Campana, no es muy distinto a lo que sucede arriba, el oficialismo habiéndose adueñado del partido Radical y de quienes lo habitan en el presente y sin soldados propios con consenso, seguramente tomara nuevamente prestada una cara del histórico partido para ir a las próximas elecciones, mas Coalición Cívica. Por otro lado, alimentaran (juntitos pero no "mezclados") al sector menos representativo del peronismo (FE) pero que sirve a los objetivos de restar, y algunos coqueteos mas con otro/s sector/es peronistas, peronistasnewpro, "vamos contra el peronismo, o somos todos vecinos"?, ampliando su nivel de acuerdo. (Ojalá en esto último me equivoque). Además por supuesto estarán los fondos y el partido para que "primero yo Carlitos" también participe y su mano posteriormente este a disposición en el Concejo Deliberante. Cambiemos sabe que por sí solo es imposible que logre mantener las bancas que pone en juego y menos aumentarlas, necesita entonces del uso y abuso de todas los recursos que tenga a disposición para asegurar la continuidad de una gestión que desde que llego el único anuncio que cumplió es aumentar descaradamente las tasas y los servicios. Obvio la culpa no es solo del chancho, luego de la gran derrota del gobierno anterior teñido de corrupción y violencia social, es difícil remontar semejante situación. Entre los acérrimos K que no logran avanzar sin una guía y un liderazgo claro en lo local, muchas líneas internas, muchos enfrentamientos políticos /personales y otros que quieren lavar sus trapitos y desprenderse de la herencia anterior, el Peronismo facilita al oficialismo su estrategia. Y en el medio estamos nosotros, el (FR) aquellos que nos atrevimos a ser oposición ya en el 2013 cuando no era fácil hacerlo. Lamentablemente a nivel local no logramos tener en ese entonces una representatividad en serio pues los concejales que asumieron rápidamente se fueron a cuidar su quintita uno se hizo intendente del PRO y el otro funcional a sus conveniencias personales. Luego en el 2015 se sumaron otros compañeros al FR que venían de la gestión anterior. Hoy hay presencia institucional con dos concejales y en los últimos meses se sumaron algunos compañeros más, lo cual es muy positivo, y se irán sumando otras fuerzas. En nuestro caso ante la posibilidad de que ganara Cambiemos en el 2015 la Intendencia, (como lo hizo), algunos pusimos en juego hasta nuestra credibilidad y apoyamos al gobierno peronista que se iba más allá de no formar parte de la gestión, no estar de acuerdo en muchas cosas, ser oposición desde mucho antes, pero que, ante la desaparición de allegados que hasta ese momento habían vivido algunos hasta 20 años de esa Gestión y de repente ya no estaban y sabiendo que lo que venía era peor desviamos un poco el rumbo. En conclusión todos alimentamos un poco al "Chancho" Sin embargo, yo no soy de las que dicen que el pueblo tiene el gobierno que se merece, por el contrario soy de las que opina que el pueblo está para recordarnos el camino, para hacernos reflexionar y que entendamos de una vez por todas que nuestro único compromiso está solo con ellos, y, que para llamarnos Dirigentes primero tenemos que tener gente para dirigir y luego que no nos queden grandes las decisiones. Sabemos lo que este gobierno le está haciendo a nuestros vecinos, sabemos cuáles estrategias van a intentar utilizar para seguir haciéndole peores cosas a nuestros vecinos. ¿Vamos a seguir alimentando al chancho?, ¿O vamos a ser dirigentes que en vez de negociar la propia vamos a pensar en beneficio de todos los campanenses? Buena Semana Vecinos ¡!!! Katty Altimari / Unión x Campana FR-UNA

”Divide y Triunfarás”; aunque la culpa no sea toda del Chancho

