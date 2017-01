Los negocios y la lógica del verdadero poder en Campana

P U B L I C

Cuando un vecino se sorprende por la implantación del Peaje AUBASA en medio de nuestro territorio, o se pregunta por qué el Estado no clausura definitivamente Landnort en el Barrio Las Praderas, o le llama la atención que se autorice a enclavar el parque industrial Libertadores en un reservorio de inundaciones, o por qué (desde las "gestiones silenciosas" de Giroldi a las "conversaciones" de Abella) nuestra representación política negocia la soberanía estratégica al mejor postor, transando la entrega del Puerto de Frutos o encubriendo los daños producidos por TenarisSiderca en el Arroyo la Cruz, ese vecino debería preguntarse qué hay detrás de estas movidas. ¿Se trata la acumulación de mera negligencia? ¿O dos décadas de negocios de ocasión? Desde la llegada de "Cambiemos" al poder local, hemos sido testigos de una lluvia de funcionarios, proveedores y ONGs ajenos a nuestro territorio que cayeron como una brigada de paracaidistas sobre el Estado Municipal de Campana. ¿De dónde y a qué vienen?, ¿Quiénes los envían? Tal como podemos ratificar en el ejemplar del 7 de junio de 2009 de La Auténtica Defensa, el concejal Sergio Roses hace años que se viene promocionando como becario de la Fundación Nauman. Sus oferta de modernidad, de descentralización del Estado y nuevas instituciones para el consenso comunitario le sirvieron al PRO para llegar al Estado de Campana. La Fundación Naumann es uno de los llamados "Think Tanks" o "laboratorios de ideas", que nacieron a mediados de los ‘80 y explotaron en los ‘90. Son organizaciones que vinieron a llenar el vacío dejado por el derrumbe del Estado de Bienestar, y la neutralización (para decirlo metafóricamente porque exterminio suena muy duro) de militantes que impulsaban transformaciones culturales y sociales radicales. Consumado el triunfo –a esta altura ya parece definitivo- con el pleno ejercicio del Terrorismo de Estado a escala continental, llegaron los Think Tanks. Con ellos se abrió el mercado de las consultorías y el diseño de políticas a aplicar por los vencedores. La Fundación Nauman (que instruyó y cobija al presidente de nuestro Honorable Concejo Deliberante, Sergio Roses, del bloque Cambiemos) ofrece como servicios "la optimización de la Gestión Municipal a través de la formación y asesoramiento a los municipios, con el objeto de mejorar la gobernabilidad local y promover el desarrollo económico y la autonomía (descentralización), con dos instrumentos básicos: la Nueva Gestión Pública (NGP) y la APP (Asociación Publico Privada), incluyendo formación de líderes, figuras liberales y líderes de opinión" según Jörg Dehnert, representante de la Fundación Friedrich Naumann Argentina. Esta Fundación -que forma parte de la Internacional Liberal y adquiere al Partido Demócrata Liberal (FDP) de Alemania-, cuenta entre los suyos a: - La Red Liberal América Latina (RELIAL) liderada por Ricardo Hipólito López Murphy quien, antes de abandonar la U.C.R. fue ministro de Defensa, ministro de Economía y ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de Fernando de la Rúa. - La Fundación Pensar/PRO de Iván Petrella, firmemente posicionada por la Gobernadora María Eugeni Vidal en la Provincia, que propone "mirar el mundo como escenario único, sin ideologismos" y darle importancia al saber técnico y no improvisar cuando se está en el Gobierno. Tiene en su equipo a Ezequiel Sabor, que es Ministro de Empleo del Gobierno nacional y esposo de Mariela Schvartz, Secretaria de Gabinete de Sebastián Abella. El Ministro de la Producción, Francisco Cabrera (ex presidente 2005 de PENSAR y ex funcionario del banco HSBC), y su entonces subsecretario Ezequiel Sabor, fueron denunciados en 2014 por "encubrir las irregularidades de Iron Mountain y otras tantas empresas a las que no se inspeccionan", según el ingeniero Edgardo Castro, quien había pedido la clausura del depósito incendiado en Barracas, donde se archivaban ¡documentos del HSBC! -La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) de Daniel Artana, ex Secretario de Hacienda de López Murphy durante el derrumbe de De la Rúa, quien desde aquella época sostiene la consigna "o ajusta el sector público o va a seguir ajustando el sector privado", según declaraciones a la prensa del 11 de marzo 2001. -Fundación Libertad y Progreso; con Manuel Solanet, Agustín Etchebarne y Aldo Abram a la cabeza. Solanet, un fiel servidor del Terrorismo de Estado primero con Adalbert Krieger Vasena y luego con José Alfredo Martínez de Hoz (Consejo Nacional de Desarrollo hasta 1981), para terminar con Roberto Alemann (Secretario de Hacienda en 1982). Resumiendo: detrás de las acciones de "Cambiemos" existe una trama de personeros y grandes corporaciones que, en presencia de partidos políticos vaciados de contenido y convicciones, imponen funcionarios y concejales no capacitados adecuadamente para ejercer a conciencia tan importante rol, que terminan negociando sin intermediarios ni miramientos la entrega de Bienes Estratégicos Comunes de los vecinos de Campana. Entrega que fue y es validada por ediles que levantan su mano sin terminar de comprender lo que está acompañando o, lo que sería peor aún, tal vez recibiendo migajas del banquete para asegurarse vaya a saber qué venturoso y personal futuro. ¿Los daños y las víctimas? Olvídense vecinos: no son significativos para los negocios y la lógica del poder.

Los negocios y la lógica del verdadero poder en Campana

Por Raúl Quirino

