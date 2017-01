La Quebrada de Humahuaca es un profundo valle de 155 km que se extiende a lo largo del río Grande, en la provincia de Jujuy. Se une a los altiplanos de la Puna, en dirección a Bolivia, con pueblos que marcan su recorrido: Purmamarca, Maimará, Tilcara, Humahuaca e Iruya como los más importantes. Más densamente poblados que los áridos altiplanos que lo rodean, este fértil valle constituye desde hace 10.000 años una vía de comunicación natural entre el altiplano y las planicies. El Trópico de Capricornio, indicado por un mojón, pasa por Huacalera entre Tilcara y Humahuaca. En toda la región, y durante todo el año, hay una gran amplitud térmica entre el día y la noche. Al oeste de las provincias de Salta y Jujuy se erigen las planicies de la Puna, a unos 3.500 m de altura promedio, coloreadas con volcanes y salinas. Esta región extremadamente árida no se encuentra muy poblada. El aire contiene menos oxígeno y puede provocar vértigos o dolores de cabeza. Se recomienda circular con las ventanillas abiertas para acostumbrarse, evitar comidas demasiado sustanciosas y el alcohol, caminar lentamente y limitar los esfuerzos físicos. Los pueblos indios consumen hojas de coca desde hace mucho tiempo para evitar el apunamiento, el mal de altura. La Quebrada de Humahuaca ha sido declarada por la Unesco en 2003 Patrimonio Mundial de la Humanidad, tanto por el interés histórico cultural como por la belleza de sus paisajes. Es una de las regiones que mejor ha conservado la cultura y tradiciones indias. Allí se celebra la Pachamama, la Madre Tierra. A lo largo de las rutas, recibe ofrendas en pequeños altares. La llegada de los conquistadores dio lugar a un sincretismo religioso entre catolicismo y creencias indias: La región festeja con el mismo fervor tanto el Inti Rami, la festividad del sol de origen aimara, como la Semana Santa. Las tradiciones folklóricas son particularmente animadas en el Noroeste y Tilcara organiza grandes fiestas durante todo el mes de enero; el encuentro tiene lugar en las peñas donde se cantan canciones y se baila la chacarera o el gato. El carnaval del Norte es conocido en toda la Argentina, especialmente el de Humahuaca que dura nueve días en febrero. Los habitantes desfilan en el pueblo con sus trajes y sus máscaras bien coloridas al son del charango (guitarra), del bombo y del erke (flauta grande). Entre sus poblados más importantes encontramos y recomendamos los siguientes: Purmamarca: es un pueblo pintoresco famoso el Cerro de los Siete Colores que se ofrece cómo mágico telón de fondo. Su otra joya es la Iglesia de Santa Rosa de Lima, que guarda importantes pinturas de la Escuela de Cuzco del S.XVIII. Al no estar directamente sobre la Ruta 9, Purmamarca conservó su estilo y arquitectura más que Humahuaca o Tilcara. Un ejemplo es el viejo -y minúsculo- cabildo del siglo XIX, con su galería de arcos, y también la vieja casa de adobe de la Biblioteca Municipal. La feria artesanal de la plaza es parada obligada del turismo interno en busca de suvenires. Tilcara: Con 3.500 habitantes es una parada en ruta para todos los viajeros gracias a su famoso Pucará, a sus museos y a su reputación de colonia de artistas. La gente que viaja en auto en general la usa como base para recorrer toda la Quebrada, al igual que Purmamarca. Su principal atractivo, El Pucará de Tilcara, es una fortificación defensiva precolombina, a 1km del centro. Fue descubierto en 1903 y reconstruido en los 50s. Hay excelentes vistas desde la cima. Otro punto panorámico está en la cima de la colina al sudeste del puente que cruza el rio Huasamayo. Sin dudas otra de las atracciones de este hermoso pueblo es ir al Mercado Municipal de Tilcara (todas las mañanas) o almorzar allí empanadas de queso, riquísimas aunque pasadas de aceite. También podemos encontrar aquí 3 interesantes museos que albergan objetos y testimonios de las culturas que habitaron la región. Humahuaca: Con 8.000 habitantes, es el mayor asentamiento entre Jujuy y la frontera con Bolivia. Es un pueblo de calles angostas empedradas y casas de adobe, con numerosa población quechua. Construida en 1641, la Iglesia de la Candelaria contiene una imagen del patrono del pueblo y oleos de Marcos Sapaca, pintor de la escuela de Cuzco. Enfrente a la iglesia está el Cabildo, famoso por su reloj-torre, del que cada mediodía sale una figura tamaño real de San Francisco Solano y da una bendición. Desde la plaza una escalinata lleva Monumento a la Independencia, de Soto Avendaño, escultor radicado en Tilcara. En Humahuaca funciona la Escuela de Teatro Antropológico, que una vez al año organiza seminarios muy interesantes. El Carnaval se celebra en toda la quebrada en febrero. Además, el 2 de febrero es el día de la patrona del pueblo, la Virgen de la Candelaria. Maimara: En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, una pintoresca localidad se levanta al pie de una de las "pinturas naturales" más bellas del paisaje argentino. Los cerros conocidos como La Paleta del Pintor rodean este pequeño poblado tiñéndolo con su colorido encanto. Uno de sus principales atractivos, o al menos uno de los lugares que más cautiva a los turistas, es el Cementerio Nuestra Señora del Carmen. El mismo resulta curioso no sólo por la peculiar arquitectura de muchas de sus bóvedas (bordes puntiagudos, curvos), sino también por su colorido ya que los lugareños acostumbran a homenajear a sus difuntos con coloridas flores de papel. Iruya: está entre las garras de la montaña, a 2730 msnm, con calles de adoquín, su bien conservada Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y San Roque, construida hace 250 años, y sus viviendas humildes de blancas paredes lavadas por el tiempo. Desde allí se puede hacer senderismo hacia las comunidades en medio de los cerros, como San Isidro y San Juan, caseríos cuya principal actividad son los tejidos y la agricultura de subsistencia. Son 3 horas horas de caminata hasta San Isidro desde Iruya por el lecho seco del río San Isidro. Una vez allí hay familias que reciben viajeros en sus casas por un precio razonable, y también se puede comer. San Juan está a 4 horas de Iruya, y es menos visitado.



Quebrada de Humahuaca (Paisajes imponentes y tesoro cultural)

Por Lic. Guillermo Ceballos

