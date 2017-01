Varosha quiere sumarse al Baradero Rock

El conocido festival tiene fecha para el 3,4 y 5 de febrero.

Vuelve el nuevo clásico del verano. El 3, 4 y 5 de febrero se viene una nueva edición de la fiesta mas grande del Rock en la provincia de Buenos Aires.

Varosha Rock el año pasado, concursaron, quedando en el puesto 17º entre 1000 bandas.Este año renuevan la apuesta para lograr el objetivo de quedar en el puesto numero uno.

AYUDÁ a Varosha Rock a ganar el concurso ingresando al siguiente link y votá a la banda: https://www.facebook.com/RockenBaradero/app/187615408030234/

El Rock en Baradero regresa con una propuesta imperdible para aquellos que gustan de la buena música, el aire libre y el espíritu de celebración. Tres días de las mejores bandas de rock desfilando por el célebre escenario de Baradero, que lucirá imponente y renovado. Con performances escénicas cargadas de épica rockera indeleble y la pluralidad de estilos musicales para todo paladar y preferencia.

Nuevas propuestas también, como un patio gastronómico exclusivo y el estreno del Parador del Rock con bandas en vivo y la posibilidad de relajarte mientras disfrutas de música y aire puro.

Cada uno de los días se habilitará el ingreso desde las 15 horas. La semana previa al evento se estarán informando los horarios específicos de cada artista.

En el predio podrás adquirir todo el merch de este Festival como son Remeras / Posters / Calcos / Púas / Pines y mucho más.

El compromiso de siempre con el cuidado del medio ambiente, una prioridad del festival. Por ello los Eco Vasos y los cestos de residuos diferenciados con la finalidad de reducir y diferenciar los residuos generados. Así también el lanzamiento de un concurso para aquellas bandas que quieran formar parte del festival. Fomentando la participación de la juventud y toda esa energía avasallante. Rock en Baradero es el festival que año a año agranda su huella y se marca en el imaginario colectivo. Si la felicidad se trata de experimentar momentos conmovedores, Rock en Baradero es felicidad pura.

Acerca de la banda

Varosha comenzó sus ensayos en Diciembre de 2014 cuando se juntaron Matías, Leonel, Christian (habían compartido ensayos anteriormente) y Brian para zapar y ver que salia. A las pocas semanas se suman Nahuel en teclados y Enzo en saxofón. Tras 5 meses de ensayos Nahuel decide bajarse del proyecto por cuestiones personales y no fue hasta Abril de 2015 que debuta la banda bajo el nombre de Varosha (propuesto por Matias tras investigar y fanatizarse sobre ciudades abandonadas del mundo). Desde ese debut junto a la banda Bendice, Varosha ha tocado en diferentes bares y pubs de Campana, Zárate y Capital Federal, compartiendo escenarios con bandas del under como Esencia Vudu, No Hay Caso, Alter Ego, Mao, Mas Fernet que Coca y hasta con los Heroicos Sobrevivientes. En 2016 la banda se presentó en vivo en varios lugares, sumando más seguidores y empezó a preparar lo que va a ser su primer material discográfico que sale en este 2017.