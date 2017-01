Estamos comenzando un nuevo año, como un desafío grande, pero también como una oportunidad, como un regalo más de las bendiciones de Dios. Con Cristo se partió la historia, es "antes y después de Cristo", su nacimiento, su vida y su sacrificio marcó un nuevo comienzo. Mirando el presente y el futuro, nuestra vida a veces enfrenta alguna crisis y de tal tamaño que pensamos que no hay solución. Pero lo que Dios está haciendo es llevándonos al lugar de un nuevo tiempo, de un nuevo comienzo, y diciéndonos que en Él hay nuevas oportunidades. Nos dice que: Cuando pensamos que algo es imposible, él dice "No hay nada difícil para mí". (Jer. 32:27)…….Cuando pensamos que todo acabó, él dice: "largo camino te resta" (1ra Reyes 19:7) Hoy, quizás te preguntas como puedes vivir de tal manera que al terminar este año puedas tener grandes alegrías y satisfacciones, siendo que nuestra vida ahora experimenta momentos difíciles e incomprensibles, pero Dios hoy nos llama a un compromiso con El, para que nuestra vida sea renovada y luego poder ver otros frutos. ¿Quieres ser parte de su reino? ¿Podrás tomar hoy la decisión de vivir con Dios, y no sólo vivir o estar tan preocupado por lo tuyo? ¿Te habrán pasado por tu cabeza cosas locas para hacer, que quizás le has estado esquivando? ¡Son esas cosas que Dios te pide, las que traerán un tiempo nuevo sobre tu vida! La clave esta en lo que nos dice el Señor; Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas os serán añadidas. (Mateo 6:33) "Clama a mi, dijo el Señor, y yo te responderé". (Jer. 33:3) Si tienes una carga fuerte, entrégasela a Dios, si sientes de parte de Él un tema que has visto frustrado al pasar el año pasado, clama a Dios y verás que a partir de este año que comienza Él te dará lo necesario para vencer, en eso que has visto frustrado. Confiemos en Dios como nuestro guía y ayudador, el sabe que es lo mejor para nosotros, y si nos dejamos llevar de su mano, llegaremos a ese mejor destino. Busca una Iglesia donde se predique a Cristo y La Biblia, "La Palabra de Dios" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Desafío y oportunidad”

Por Luís Rodas

