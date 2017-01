Fue por 3 a 2 con tantos de Matías Bruzzoni y Javier Tejera para el conjunto local que se está preparando de cara a su debut en el Torneo Federal C. De cara a lo que será su participación en el Torneo Federal C, Defensores La Esperanza disputó un partido preparatorio contra Sarmiento de Zárate, imponiéndose por 3 a 2. Los goles del conjunto campanense fueron marcados por Matías Bruzzoni y Javier Tejera, este último anotándose por partida doble en la red. El encuentro contra Sarmiento fue calificado de "intenso" por el equipo local. "(Fue un) típico partido de pretemporada pero sirvió para que los jugadores vallan ablandando las piernas", expresaron. La próxima semana Defensores La Esperanza tiene previsto disputar un nuevo partido preparatorio contra un equipo todavía a confirmar. Su participación en el Torneo Federal C dará comienzo el próximo 5 de febrero, cuando debute contra Otamendi Futbol Club.



Defensores La Esperanza ganó amistoso contra Sarmiento de Zárate

