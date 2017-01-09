- TOPE RACE JUNIORS: ELIZALDE GIOVANI
- ALMA MASTER: DIEGO FANGIO
- TURISMO 4000 ARG: MAURICIO SELVA
- TURISMO PISTA CLASE 1: GASTON IANSA
- MOTOCROSS MX 75CC: JULIAN GARRIDO
- CHASIS DEL REGIONA: EZEQUIEL BIONDELLI
- A.S.M: DARIO SALVATOTE
- TURISMO PISTA C.3: HORACIO EVOLO
- MOTOCROSS MX 85CC: MARCOS GARRIDO
- T.R.V.6: AGUSTIN CANAPINO
- TOPE RACE SERIES: LUCAS VALLE
- TURISMO NACIONAL C2: .ALFONSO DOMENECH
- TURISMO NACIONAL C3: .EMANUEL MORIATIS
- CICLOMOTORES 55CC LIBRE: ENEAS CIAPONI
- TCB CLASE A: CRISTIAN PIETRANERA
- TCB CLASE C: AGUSTIN CAMPILLAY
- TCB CLASE D: .MAURICIO HIDALGO
- TCB LIGHT: FABIAN BATTILANA
- ALMA PROMOCIONAL: .ALEJANDRO SIFO
- ALMA TC 1100: .GABRIEL ROLDAN
- ALMA CLASE DOS: JOSE LUIS DI SANTO
- SUPER TC 2000: .AGUSTIN CANAPINO
- FORMULA RENAULT: RUDI BUNDZIAK
- TCO SP 2000: ROBERTO GUARNIERI
- MAXI RALLY: FEDERICO VILLAGRA
- TURISMO CARRETERA: GUILLERMO ORTELLI
- TC PISTA: .NICOLAS COTIGNOLA
- TC 2000: ANTONIO GARCIA
- TURISMO PISTA C 2: .JOAQUIIN TELO
- FORMULA 4 APAP: .ESTEBAN FERNANDEZ
- TCR -GTA: RAMIRO APECETCHE
- TCR-GTB: .LUCAS GRANJA
- FORMULA 07-CA: .JUAN TALAMONA
- FORMULA 07-CB: .NICOLAS CRECENTE
- TZ PISTA C2: .ADRIAN FRATICELLI
- TZ PISTA C3: .MARCELO RICCA
- COPA BORA: .FRANCO MORILLO
- TC MOURAS: .JUAN C MAGNI
- TC PISTA MOURAS: .A DEBRABANDERE
- FORMULA METROPOLITANA.RICARDO DEGUMOIL
- PROCAR 4000: GUILLERMO FERRON
- GT 2000: MARCK MARGGOSSIAM
- TC RIO PLATENSE: KEVIN COSTAS
- RALLY My S CLASE 3 T: GERARDO EMMA