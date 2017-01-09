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DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA - CAMPANA
BUENOS AIRES, ARGENTINA
lunes, 09/ene/2017 - 04:03
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Rincón Tuerca:
Los Campeones del Año 2016



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E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com

- TOPE RACE JUNIORS: ELIZALDE GIOVANI

- ALMA MASTER: DIEGO FANGIO

- TURISMO 4000 ARG: MAURICIO SELVA

- TURISMO PISTA CLASE 1: GASTON IANSA

- MOTOCROSS MX 75CC: JULIAN GARRIDO

- CHASIS DEL REGIONA: EZEQUIEL BIONDELLI

- A.S.M: DARIO SALVATOTE

- TURISMO PISTA C.3: HORACIO EVOLO

- MOTOCROSS MX 85CC: MARCOS GARRIDO

- T.R.V.6: AGUSTIN CANAPINO

- TOPE RACE SERIES: LUCAS VALLE

- TURISMO NACIONAL C2: .ALFONSO DOMENECH

- TURISMO NACIONAL C3: .EMANUEL MORIATIS

- CICLOMOTORES 55CC LIBRE: ENEAS CIAPONI

- TCB CLASE A: CRISTIAN PIETRANERA

- TCB CLASE C: AGUSTIN CAMPILLAY

- TCB CLASE D: .MAURICIO HIDALGO

- TCB LIGHT: FABIAN BATTILANA

- ALMA PROMOCIONAL: .ALEJANDRO SIFO

- ALMA TC 1100: .GABRIEL ROLDAN

- ALMA CLASE DOS: JOSE LUIS DI SANTO

- SUPER TC 2000: .AGUSTIN CANAPINO

- FORMULA RENAULT: RUDI BUNDZIAK

- TCO SP 2000: ROBERTO GUARNIERI

- MAXI RALLY: FEDERICO VILLAGRA

- TURISMO CARRETERA: GUILLERMO ORTELLI

- TC PISTA: .NICOLAS COTIGNOLA

- TC 2000: ANTONIO GARCIA

- TURISMO PISTA C 2: .JOAQUIIN TELO

- FORMULA 4 APAP: .ESTEBAN FERNANDEZ

- TCR -GTA: RAMIRO APECETCHE

- TCR-GTB: .LUCAS GRANJA

- FORMULA 07-CA: .JUAN TALAMONA

- FORMULA 07-CB: .NICOLAS CRECENTE

- TZ PISTA C2: .ADRIAN FRATICELLI

- TZ PISTA C3: .MARCELO RICCA

- COPA BORA: .FRANCO MORILLO

- TC MOURAS: .JUAN C MAGNI

- TC PISTA MOURAS: .A DEBRABANDERE

- FORMULA METROPOLITANA.RICARDO DEGUMOIL

- PROCAR 4000: GUILLERMO FERRON

- GT 2000: MARCK MARGGOSSIAM

- TC RIO PLATENSE: KEVIN COSTAS

- RALLY My S CLASE 3 T: GERARDO EMMA
 

Rincón Tuerca:
Los Campeones del Año 2016
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