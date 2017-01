E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com - TOPE RACE JUNIORS: ELIZALDE GIOVANI - ALMA MASTER: DIEGO FANGIO - TURISMO 4000 ARG: MAURICIO SELVA - TURISMO PISTA CLASE 1: GASTON IANSA - MOTOCROSS MX 75CC: JULIAN GARRIDO - CHASIS DEL REGIONA: EZEQUIEL BIONDELLI - A.S.M: DARIO SALVATOTE - TURISMO PISTA C.3: HORACIO EVOLO - MOTOCROSS MX 85CC: MARCOS GARRIDO - T.R.V.6: AGUSTIN CANAPINO - TOPE RACE SERIES: LUCAS VALLE - TURISMO NACIONAL C2: .ALFONSO DOMENECH - TURISMO NACIONAL C3: .EMANUEL MORIATIS - CICLOMOTORES 55CC LIBRE: ENEAS CIAPONI - TCB CLASE A: CRISTIAN PIETRANERA - TCB CLASE C: AGUSTIN CAMPILLAY - TCB CLASE D: .MAURICIO HIDALGO - TCB LIGHT: FABIAN BATTILANA - ALMA PROMOCIONAL: .ALEJANDRO SIFO - ALMA TC 1100: .GABRIEL ROLDAN - ALMA CLASE DOS: JOSE LUIS DI SANTO - SUPER TC 2000: .AGUSTIN CANAPINO - FORMULA RENAULT: RUDI BUNDZIAK - TCO SP 2000: ROBERTO GUARNIERI - MAXI RALLY: FEDERICO VILLAGRA - TURISMO CARRETERA: GUILLERMO ORTELLI - TC PISTA: .NICOLAS COTIGNOLA - TC 2000: ANTONIO GARCIA - TURISMO PISTA C 2: .JOAQUIIN TELO - FORMULA 4 APAP: .ESTEBAN FERNANDEZ - TCR -GTA: RAMIRO APECETCHE - TCR-GTB: .LUCAS GRANJA - FORMULA 07-CA: .JUAN TALAMONA - FORMULA 07-CB: .NICOLAS CRECENTE - TZ PISTA C2: .ADRIAN FRATICELLI - TZ PISTA C3: .MARCELO RICCA - COPA BORA: .FRANCO MORILLO - TC MOURAS: .JUAN C MAGNI - TC PISTA MOURAS: .A DEBRABANDERE - FORMULA METROPOLITANA.RICARDO DEGUMOIL - PROCAR 4000: GUILLERMO FERRON - GT 2000: MARCK MARGGOSSIAM - TC RIO PLATENSE: KEVIN COSTAS - RALLY My S CLASE 3 T: GERARDO EMMA

Rincón Tuerca:

Los Campeones del Año 2016

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: