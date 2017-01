La Auténtica Defensa. Edición del martes, 10/ene/2017 Motos en infracción permanente







Según la ordenanza vigente desde junio, literalmente todos los conductores de motocicletas y sus acompañantes están en infracción [cuando circulan por la ciudad sin casco, chaleco o patente]. "El problema no son sólo los motochorros. Si nos atenemos a lo que dice la ordenanza, nadie podría andar en moto en Campana. Pero bueno…" dice un resignado un Agente de Tránsito local mientras se seca el sudor de la frente y pide por favor no ser identificado en el diario para no recibir una sanción o, directamente, perder su trabajo por expresar lo que todos ven a simple vista. Según la Ordenanza 6146 de año 2013, se estableció la "prohibición a las Estaciones de Servicio y Expendedoras de Combustibles, en el ejido del Partido de Campana, el suministro de combustible a los conductores y/o acompañantes de motovehículos que no llevaren casco reglamentario debidamente colocado". Inspirado en la Ley Nº 13.927, que en su artículo 48º detalla nuevas medidas para combatir el flagelo de los "motochorros", el concejal Carlos Cazador en julio pasado introdujo una modificación a la ordenanza 6.146, que ahora, en su artículo 1ero. expresa: "Prohíbese a las Estaciones de Servicio y Expendedoras de Combustibles, en el ejido del Partido de Campana, el suministro de combustible a los conductores y/o acompañantes de motovehículos que no llevaren casco reglamentario debidamente colocado, el chaleco reflectante los cuales tendrán impreso, en forma legible, el dominio del vehículo que conducen, y la chapa dominio, como indica la reglamentación vigente". Mientras que en su artículo 3º establece: "Para el retiro de motovehículos secuestrados y/o removidos por la autoridad de aplicación, de acuerdo a la presente, será obligatorio concurrir con el casco y el chaleco reglamentario".

El viejo truco: mandar a un amigo en bicicleta a cargar nafta en un bidón.





¿En infracción? Llegó y se fue con casco. Tiene patente, pero no tiene chaleco.





En infracción: Llegó con casco, pero entre las piernas. Tiene patente, pero no chaleco. Ruta 6: marche preso Fue a principios de 2015 que los vecinos de Campana comenzaron a recibir en sus domicilios abultadas multas por exceso de velocidad cometidas sobre el kilómetro 83.5 de la Ruta 6, a la altura de la planta de Monsanto, donde se encuentran dos cámaras que fiscalizan que los vehículos circulen a una máxima de 60 km/h, cuando en realidad en una Autovía de esas características 60 km/h es la velocidad mínima permitida para circular. Aun así, el artículo 28 Bis de la Ley 14246 dice: "Cuando los instrumentos cinemómetros y/u otros equipos o sistemas automáticos o semiauto-máticos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, se colocaran en sectores donde las velocidades permitidas fueran inferiores a los límites máximos de velocidad fijados por el artículo 51 de la Ley 24.449, o la que en adelante la sustituya o complemente, deberá señalizarse verticalmente su existencia con una antelación mínima de quinientos (500) metros a la zona de alcance de los elementos de detección de infracciones del equipo de que se trate". Comprobamos que los carteles de advertencia están colocados a exactamente 500 metros de las cámaras.



